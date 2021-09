RPO o konflikcie z UE. „Trybunał ma kompetencje do rozpatrywania takich spraw”

Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje, aby badać składane do niego wnioski. Premier ma prawo zapytać Trybunał o opinię ws. wyższości konstytucji nad regulacjami unijnymi – powiedział podczas spotkania z klubami Gazety Polskiej Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Wiącek odniósł się także tzw. wyroku Xero Flor. W maju Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że Polska naruszyła artykuł 6 europejskiej Konwencji praw Człowieka, gwarantujący każdemu prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.



Chodzi o sprawę spółki produkującej trawniki w rolkach, która ponosi szkody z powodu postanowień Prawa łowieckiego. Jej skarga konstytucyjna na przepisy tej ustawy została umorzona przez Trybunał Konstytucyjny, a decyzję podpisał Mariusz Muszyński.



Jego uprawnienia do orzekania są kwestionowane, bo zajął miejsce innego poprawnie wybranego sędziego TK, którego nie zaprzysiągł prezydent. Dlatego też zdanie odrębne w tej sprawie zajął sędzia TK Piotr Tuleja – napisał, że „skład (Trybunału) został ukształtowany z naruszeniem Konstytucji, w szczególności z naruszeniem jej art. 194 ust. 1”.



Spółka poskarżyła się na to do ETPCZ, dowodząc, że naruszone zostało jej prawo do sądu, a pozbawił jej tego prawa ktoś, kto nie jest sędzią.

#wieszwiecej Polub nas

– Byłem zaskoczony faktem, że polski rząd nie odwołał się od niego. Teraz moją rolą jako RPO jest, aby był on wykonany. Przesłanie wyroku jest proste i oczywiste. Trzech sędziów wybranych do TK w grudniu znalazło się tam wbrew prawu. A to oznacza, że TK nie jest sądem wybranym w myśl ustawy o TK – tłumaczył Wiącek, uzasadniając swój wniosek o wyłączenie części sędziów ze składu trybunału.



Polska tkwi także w sporze prawnym z Unią Europejską w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień izby.



Zdaniem Wiącka w tym przypadku racja jest po stronie polskiego rządu. – Jestem zdania, że UE nie ma kompetencji, aby angażować się w organizację wymiaru sprawiedliwości w Polsce – dodał Wiącek.



Rzecznik praw obywatelskich odniósł się także do wniosku złożonego przez premiera Mateusza Morawieckiego do TK. Szef rządu zwrócił się do Trybunału, aby ten rozstrzygnął w kwestii zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym.



– Premier odniósł się do zapisów w traktacie UE. W moim przekonaniu nie zachodzi niezgodność pomiędzy traktatem UE a polską konstytucją. Trybunał ma prawo rozpatrywać wniosek złożony przez Mateusza Morawieckiego – uzupełnił RPO.