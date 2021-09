„Jest wyjątkowo mściwy". Gmyz przypomina słowa Kwaśniewskiego i Millera o Tusku

– Ja nie jestem mściwym człowiekiem – powiedział do swoich wyborców Donald Tusk. Dziennikarz Cezary Gmyz przypomniał, że innego zdania są Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller. To podczas ich rozmowy (podsłuchanej w restauracji Sowa i Przyjaciele) padło kiedyś zdanie: „Tusk jest wyjątkowo mściwy. Jest rudy i mściwy”.

Donald Tusk zorganizował livechat z sympatykami Platformy. Szef PO mówił m.in. o swoim charakterze.



– Ja nie jestem krwiożerczym typem, nie jestem mściwym człowiekiem, ale nie mam żadnych wątpliwości, że po zwycięstwie i jeśli nam się uda, musi nastąpić rozliczenie, bo bez twardego, jednoznacznego rozliczenia zła, przekrętów, kradzieży, jawnych przestępstw, łamania konstytucji nie będzie możliwy pokój społeczny – stwierdził.



– Nie mówię o miłości wszystkich do wszystkich, nie jestem naiwny, ale żeby zbudować takie podwaliny do elementarnego dialogu społecznego i do takiego, no właśnie, elementarnego spokoju społecznego – podkreślał Tusk.

Na te słowa zareagował Cezary Gmyz, który na Twitterze przypomniał rozmowę podsłuchaną w restauracji Sowa i Przyjaciele. W wymianie zdań uczestniczyli m.in. Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Wapiński i mężczyzna, którego tożsamości nie udało się ustalić (N. N.). Co dokładnie mówili?



Kwaśniewski: Rysiu, pamiętaj, że na czele tego pół rządu stoi facet…



N.N.: Mściwy…



Kwaśniewski: Który jest wyjątkowo mściwy. Jest rudy i mściwy.



N.N.: Kanalia – nawet bym powiedział. Dlatego niech mu będzie przez duże K, ale to jest taka typowa kanalia.

