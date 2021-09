Wulkan sparaliżował rolnictwo na La Palmie. Lawa pokryła kilkaset hektarów upraw [WIDEO]

Niedzielny wybuch wulkanu Cumbre Vieja doprowadził do paraliżu rolnictwa na hiszpańskiej wyspie La Palma. Lokalne władze wskazują, że lawa zalała kilkaset hektarów upraw, a dym wulkaniczny osłabił niezbędne dla rozwoju roślin zjawisko fotosyntezy.

Z informacji hiszpańskiej Obrony Cywilnej wynika, że lawa do piątkowego poranka zalała ponad 240 hektarów, z czego większość to tereny uprawne. Władze La Palmy i stowarzyszenia rolników potwierdziły, że z powodu lawy, popiołów i dymu ogromne połacie terenów uprawnych nie nadają się już do użytku.



Straty są głównie u plantatorów bananów, winogron i kukurydzy.





Jakie są straty?

Últimas imágenes aéreas sobre las coladas de lava de la erupción volcánica en La Palma. https://t.co/59BAxqf8Zr pic.twitter.com/7QO6oVdf4V — Planeta Canario (@planeta_canario) September 24, 2021

źródło: pap

Wulkanolodzy wskazują, że nasilona aktywność Cumbre Vieja grozi większymi spustoszeniami dla gospodarki La Palmy. Przestrzegają, że sytuacja stanie się tragiczna, jeśli na wyspę spadnieDo piątkowego popołudnia wybuch Cumbre Vieja spowodował zniszczenie blisko 400 budynków na La Palmie i zmusił do ewakuacji ponad 6 tys. osób. Lokalne władze oceniają, że już w pierwszych 24 godzinach od wybuchu wulkanu