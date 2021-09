Najnowszy sondaż. Takiego wyniku Gowina nikt się nie spodziewał

Z badania Ipsos wynika, że liderem poparcia wśród partii politycznych pozostaje PiS. Na ostatnim miejscu w zestawieniu znalazło się Porozumienie Jarosława Gowina z wynikiem 0 proc. Ośrodek badania opinii publicznej ujawnił, ile dokładnie osób oddało głos na to ugrupowanie. „To jeden mężczyzna z Krakowa” – czytamy.

Z sondażu przygotowanego na zlecenie „Gazety Wyborczej” wynika, że Prawo i Sprawiedliwość popiera 35 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (24 proc.) ze wzrostem o 6 pkt. proc., a na trzecim – Polska 2050, wskazana jedynie przez 15 proc. badanych (spadek o 7 pkt. proc.).



Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja z 9 proc. (-2 pkt. proc.), a na piątym – Lewica z 7 proc. (-2 pkt. proc.). Do Sejmu nie łapie się PSL z wynikiem 4 proc. (+2 pkt. proc.).



„W naszym sondażu zbadaliśmy też poparcie dla Porozumienia Jarosława Gowina” – pisze Ipsos.



„Nie wspominaliśmy o tym z jednego powodu: z 650 osób deklarujących w badaniu udział w wyborach głos na Porozumienie oddałaby jedna osoba, mężczyzna w wieku 40-49 lat z miasta powyżej 500 tys. mieszkańców w południowej Polsce. Czyli z Krakowa. Daje to jednak 0 proc. poparcia w naszym badaniu” – czytamy.



Oznacza to, że partia polityka z Małopolski nie ma obecnie szans na przekroczenie progu wyborczego.

