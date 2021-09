Tragiczne żniwo wichury. Drzewo runęło na samochód, kierowca zginął na miejscu

Nie ustają potężne wichury, które w nocy nadciągnęły nad Polskę. Niebezpieczeństwo jeszcze potrwa – wynika z prognoz IMGW. Porywiste wiatry już doprowadziły do tragedii. W miejscowości Lutry na samochód spadł konar drzewa. Policja informuje, że kierowca auta zginął na miejscu. W całym regionie strażacy ciągle usuwają połamane drzewa i konary; od nocy wyjeżdżali już ponad 360 razy.

Do tragicznego zdarzenia doszło na drodze powiatowej między miejscowościami Wysoka Dąbrowa a Lutrami w powiecie olsztyńskim – na jadące drogą auto przewróciło się przydrożne drzewo.





Śmierć na drodze

Z powodu silnego wiatru na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego panują trudne warunki drogowe! Pod m. Lutry doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego - drzewo spadło na jadący samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia 59-letni kierowca poniósł śmierć.https://t.co/VxqnsrLihs pic.twitter.com/0SMRFAwdOF — Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) September 24, 2021

Ranny strażak z otwartym złamaniem nogi

Jak przewidywały prognozy w nocy znacząco wzrosła prędkość wiatru

Najsilniejsze porywy wystąpiły nad morzem:

Rozewie 101 km/h, Dziwnów 100 km/h, Łeba 95 km/h

W głębi lądu wiatr był nieco słabszy, w porywach do 80 km/h

W najbliższych godzinach wiatr powoli będzie słabł#IMGW pic.twitter.com/kAAct0R82y — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 24, 2021

– Na miejsce skierowano służby: karetkę pogotowia, straż pożarną i policję.. Do zabezpieczenia śladów z miejsca wypadku i wyjaśnienia jego okoliczności na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą wraz z technikiem kryminalistyki. W czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia uczestniczy również prokurator – poinformował oficer prasowy policji w Olsztynie Rafał Prokopczyk.Od godz. 23 w czwartek na Warmii i Mazurach wieje silny wiatr. IMGW poinformowało w komunikacie, że o godz. 12 w Mikołajkach „wystąpił poryw wiatru z prędkością prawie 75 km/h. W pobliżu notowane są porywy z prędkością do około 65 km/h”.Strażacy interweniowali już ponad 360 razy, zgłoszenia napływają z całego regionu. – Pracy nie ubywa – powiedział rzecznik prasowy strażaków Rafał Melnyk.Rano strażak ochotnik został ranny podczas akcji usuwania powalonego drzewa w miejscowości Studzianka w powiecie olsztyńskim. Ma otwarte złamanie nogi; przetransportowano go do szpitala.Według„tendencja wiatru i jego porywów jest słabnąca, jednak lokalnie mogą jeszcze występować porywy od 60 km/h do lokalnie 70 km/h, przy średnim wietrze 25-35 km/h. Wiatr wieje z północnego zachodu”.Silny wiatr wystraszył żeglarzy – dyżurny MOPR podał, że w piątek jeziora są niemal puste.