Solidarność szykuje marsz na TSUE. „Przekonają się, jaka jest siła polskiego pracownika”

22 października w Luksemburgu rozpocznie się protest związkowców przeciwko decyzji TSUE ws. kopalni Turów – poinformował przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. – Przekonają się o tym, jaka jest siła polskiego pracownika, polskiego górnika – powiedział szef związku.

Duda przypomniał, że po pierwszej majowej decyzji TSUE Solidarność jasno podkreśliła, że nie akceptuje postanowienia wiceprezes TSUE ws. kopalni i elektrowni Turów.





Solidarność: Ekoterroryści z Brukseli

Wniosek do prokuratury ws. wiceprezes TSUE?

– Musimy jako związkowcy nie tylko zpodjąć działania dotyczące twardych rozwiązań, bo miękkie się już skończyły – zaznaczył lider związku.Poinformował, że w piątek cała Solidarność podjęła decyzję o proteście przed siedzibą TSUE 22 października w Luksemburgu.– Jedziemy pod „Trybunał Niesprawiedliwości UE” w Luksemburgu, aby wręczyć postanowienie o zamknięciu tego trybunału. Tak jak druga strona chce zamykać nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej (...). W Luksemburgu przekonają się, jaka jest siła polskiego pracownika, polskiego górnika – powiedział Duda. – My nie możemy dłużej zwlekać – dodał.Zdaniem szefa Solidarności Polska nie może zrobić „ani kroku w tył, jeżeli chodzi o całą chorą politykę ekoterrorystów z Brukseli”.Jak poinformowano na konferencji, przygotowywany jest także wniosek do prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przezprzestępstwa narażenia życia i zdrowia mieszkańców Bogatyni, pracowników kopalni i elektrowni Turów. Wniosek ma zostać przekazany do prokuratury w najbliższych dniach.postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że polski rząd nie zamknie kopalni w Turowie.