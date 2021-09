Lempart zabrała głos ws. plebiscytu Warszawy. „Ja nie jestem warszawska”

Rafał Trzaskowski ogłosił listę kandydatek w plebiscycie na Warszawiankę Roku. Wśród nominowanych jest Marta Lempart – liderka Strajku Kobiet, na której ciąży kilka zarzutów prokuratorskich. Zapytana o sprawę Lempart powiedziała teraz: „O mnie można różne rzeczy mówić, ale ja nie jestem warszawska w żadnym tego słowa znaczeniu”.

„Mądre i empatyczne. Nasze autorytety i nasza duma” – napisał ostatnio prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawił listę nazwisk i zachęcał do głosowania w plebiscycie Warszawianka Roku. „Poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody” – apelował polityk Platformy Obywatelskiej.



Sprawa wywołała wiele kontrowersji. Powód? Marta Lempart to liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i zaangażowana zwolenniczka aborcji, która od kilkunastu miesięcy stoi na czele protestów sygnowanych hasłem „wypier***ać”.



Za swoje wulgarne i agresywne zachowanie usłyszała już zresztą prokuratorskie zarzuty: znieważenia funkcjonariuszy policji i publicznego pochwalania przestępstw. Zarzuca się jej m.in. wykonywanie gestów przypominających plucie na policjantów czy prowokowanie starć ze służbami.



Teraz Lempart odniosła się do nominacji i faktu, że władze stolicy chcą ją uhonorować. – Jest to bardzo specyficzna sytuacja, bo ja podkreślam, że jestem z Wrocławia, z Dolnego Śląska, urodziłam się we Lwówku – powiedziała w rozmowie z Onetem Lempart.

Lempart zaskoczona

Laureatki plebiscytu „Warszawianka Roku”:

1968 - Hanka Bielicka;

1970 - Anna German;

1971 - Irena Kwiatkowska.

…

2021 ?:

- Marta Lempart - „zamknij mordę psie! Wypierd****!”

- Babcia Kasia - „Ty ch***, ty pislicyjna kur**!”



Co poszło nie tak? pic.twitter.com/geJyYCIm3U — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) September 21, 2021

Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz @warszawa. Nasze autorytety i nasza duma - poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody #WarszawiankaRoku i zagłosujcie�� https://t.co/Vac6uKBrF2 pic.twitter.com/3jmrz3p4zc — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 20, 2021

R. @trzaskowski_ ogłosił właśnie nominacje do tytułu #WarszawiankaRoku. Wśród nich takie gwiazdy jak M. Lempart czy tzw. Babcia Kasia. To obraza dla mieszkanek stolicy �� Wśród nominowanych także była harcerka Szarych Szeregów. Jak myślicie, kto wygra? pic.twitter.com/hORohVBlda — Bartosz Sokołowski (@BartoszS_) September 20, 2021

Marta Lempart stwierdziła, że jej zdaniem nominacja jest skierowana bardziej do Strajku Kobiet niż do niej samej.– O mnie można różne rzeczy mówić, ale ja nie jestem warszawska w żadnym tego słowa znaczeniu, ani pozytywnym, ani negatywnym.– przyznała w rozmowie z portalem.Zobacz także: Lempart i „babcia Kasia” w plebiscycie Trzaskowskiego. Czym zasłynęły? [WIDEO] Liderka zwolenniczek aborcji z entuzjazmem przyjęła jednak fakt, że władze miasta doceniają to, co przez kilka tygodni działo się na ulicach Warszawy.– Przyjmuję to jako wyróżnienie dla tych wszystkich osób, które były rzeczywiście w Warszawie. Bo nas, osób spoza Warszawy, które tu ani nie mieszkają, ani są na co dzień, było sporo. To fajne – stwierdziła Marta Lempart.