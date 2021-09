Tusk mówi o referendum ws. polexitu. „Sformułowaliśmy konkretny projekt”

Projekt zmian w konstytucji autorstwa PO ma trafić w poniedziałek do Sejmu – poinformował Donald Tusk. Zapewnił, że pod wnioskiem zebrano już wystarczającą liczbę podpisów parlamentarzystów. Zdaniem szefa Platformy ma to być „test na intencje PiS”. Odpowiadając na pytania internautów zdradził, że w jego propozycji zawarto zapis mówiący o ewentualnym referendum dotyczącym wyjścia z Unii Europejskiej.

– PiS twierdzi, że nie jest zainteresowany wyprowadzeniem Polski z UE, więc zaproponowałem przetestowanie tej intencji – powiedział Tusk w czwartek, prowadząc chat z użytkownikami Facebooka. Dodał, że chodzi o to, aby „nie uniemożliwić, ale bardzo utrudnić wyprowadzenie Polski z UE jakimś tanim politycznym chwytem, jakimś nocnym głosowaniem”.





Referendum ws. polexitu?

Przypomnijmy – w sobotę na konwencji krajowej PO w Płońskuzaproponował prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wspólne przedsięwzięcie: wpisanie do art. 90 konstytucji, że– Zaproponowałem tę zmianę w konstytucji, sformułowaliśmy konkretny projekt. W poniedziałek wniosek trafi do Sejmu; właśnie zakończyliśmy zbieranie podpisów parlamentarzystów – dodał Tusk.Argumentował, że „chodzi o bardzo czytelny, prosty sygnał do obywateli” i „mocny sygnał do wszystkich naszych partnerów: że dzisiaj rządzący nie chcą wyprowadzić Polski z”.– Ta poprawka przewiduje nie tylko te 2/3 (głosów w Sejmie i Senacie – red.), ale też,