Demokraci forsują nową ustawę. Aborcja na życzenie w USA?

Amerykańska lewica chce, by dostęp do aborcji zagwarantować już na poziomie centralnym. „Zmiana prawa ma niewielkie szanse na wejście w życie, ale odzwierciedla pogląd Demokratów” – podkreśla „The New York Times”. „Aborcja byłaby legalna aż do porodu w przypadku zagrożenia dla zdrowia kobiety. »Zdrowie« nie jest zdefiniowane, a trzeba wziąć pod uwagę, że amerykańskie sądy uwzględniały pod tym pojęciem także »zdrowie psychiczne« a nawet »zdrowie finansowe«” – komentuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z Fundacji Proelio.

W Stanach Zjednoczonych znów dużo mówi się o temacie aborcji. Zdaniem mediów Demokraci rozważają zmianę prawa w kierunku unieważnienia przepisów stanowych, które teraz blokują przerywanie ciąży.



Jak czytamy, szansa na wprowadzenie tak dalekich zmian jest w tej chwili niewielka, ale pokazuje, jakie są plany polityków liberalno–lewicowych.



„Od wyroku Roe vs Wade poszczególne amerykańskie stany uchwaliły 1300 różnych ustaw chroniących życie nienarodzonych dzieci i przynajmniej częściowo ograniczające aborcję (na tyle ile pozwalał wyrok)” – skomentowała w sieci prawniczka i psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Jak oceniła, ustawa Demokratów zniosłaby je wszystkie.



„Aborcja byłaby legalna aż do porodu w przypadku zagrożenia dla zdrowia kobiety. »Zdrowie« nie jest zdefiniowane, a trzeba wziąć pod uwagę, że amerykańskie sądy uwzględniały pod tym pojęciem także »zdrowie psychiczne« a nawet »zdrowie finansowe«. To furtka dla aborcji na życzenie” – komentuje.

Korzekwa-Kaliszuk uważa, że ustawa obliguje wszystkie placówki medyczne i lekarzy ginekologów do świadczenia usług aborcyjnych oraz znosi przepisy kontrolne wobec klinik aborcyjnych.



„Jest prawie pewne, że Izba Niższa przegłosuje ustawę, ale prawdopodobnie nie przejdzie ona przez Senat. Jej los zależy jednak od dwóch umiarkowanie lewicowych Demokratów. Oby nie dali się złamać i nie dołączyli do swoich radykalnych kolegów i koleżanek” – pisze przedstawicielka Fundacji Proelio.



W Stanach Zjednoczonych temat aborcji budzi ostatnio wiele kontrowersji.



W połowie września Departament Sprawiedliwości złożył pozew przeciwko teksańskiej ustawie aborcyjnej, delegalizującej niemal wszystkie aborcje dokonywane po wykryciu bicia serca płodu, tj. około szóstego tygodnia ciąży. Resort zarzucił jej niekonstytucyjność, twierdząc że jej konsekwencje mogą wykroczyć daleko poza sprawę aborcji.

