Tak wykorzystują 14. emeryturę. ZUS ostrzega

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników ZUS i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Urzędnicy podkreślają, że „czternastkę” ZUS wypłaci z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

ZUS otrzymał informację, że do jednej z klientek zadzwoniła oszustka, która podszywała się pod pracownika ZUS, oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Próbowała nakłonić emerytkę do podania danych osobowych.



Emerytka odmówiła podania danych. Wytłumaczyła, że sprawami urzędowymi zajmuje się córka, która teraz jest w pracy.





Emeryci na celowniku oszustów

#wieszwiecej Polub nas

Kiedy wypłata „czternastek”?

Kwestia „czerwcowych emerytur”. Prezes ZUS tłumaczy Z punktu widzenia prawnego wymagana była interwencja ustawowa, tego nie można było w żaden inny sposób załatwić – powiedziała w Programie 1... zobacz więcej

– Chciałbym przestrzec, że pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.Jak dodaje, oszuści, podając się za pracownika ZUS, liczą na zaufanie seniora, by wyłudzić jego dane osobowe. – Dlatego uczulamy osoby starsze, aby były ostrożne w stosunku do osób, które kontaktują się z nimi telefonicznie – podkreśla rzecznik Zakładu.Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien. O każdej próbie oszustwa należy również niezwłocznie powiadomić policję.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Świadczenie w wysokości 1250,88 zł brutto trafi do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych.



Wypłata będzie przysługiwała osobom, które 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie dostaną osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.



Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają ją pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Np. jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, „czternastka” będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.



Zobacz także: Dobre informacje dla emerytów. Tyle mogą zyskać miesięcznie