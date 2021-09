Francja. Grupa neonazistów planowała atak na lożę masońską

Francuska policja zatrzymała pięć osób z neonazistowskiej grupy Honor i Naród podejrzanych o przygotowywanie zamachu na lożę masońską – informuje dziennik „Le Figaro”, powołując się na źródła w organach ścigania.

Trzy osoby w wieku od 23 do 58 lat zostały zatrzymane we wtorek w oddalonych od siebie departamentach Nievre, Charente–Maritime i Hauts–de–Seine.



Do policyjnego aresztu na przesłuchania związane z dochodzeniem w sprawie udziału w grupie neonazistowskiej mającej planować akcje z użyciem przemocy przewieziono także dwóch podejrzanych, których już wcześniej zatrzymano w ramach innego śledztwa, dotyczącego porwania dziecka.



W maju zatrzymano i oskarżono o udział w grupie przestępczej o terrorystycznym charakterze trzech innych członków grupy Honor i Naród.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Część z tych osób to współpracownicy Remy'ego Dailleta, mieszkającego w Malezji i oskarżanego przez francuski wymiar sprawiedliwości o zorganizowanie porwania dziecka wyznawcy teorii spiskowych – pisze „Le Figaro”.Od 2017 r. francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęłaplanowanymi przez skrajnie prawicowe grupy.