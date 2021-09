Lewica o Siemoniaku i Budce: Dwa kompaktowe meble

Politycy PO Tomasz Siemoniak i Borys Budka przeprosili za pojawienie się na jednej imprezie z przedstawicielami PiS. Wyciągnięcia konsekwencji za ich zachowanie domaga się jednak szef Platformy Donald Tusk. „Przecież ten sam Tusk będzie za chwilę rozmawiał z PiS-em o zmianie konstytucji” – skomentowała w sieci Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

Lider PO Donald Tusk wezwał na rozmowę Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka. Politycy mają ponieść konsekwencje za pojawienie się na jednej imprezie z przedstawicielami PiS.



„Żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem” – tłumaczy się teraz Tomasz Siemoniak.



Zobacz także: Kulisy starcia w PO. Tusk temperuje ludzi Schetyny i dopieszcza radykalny elektorat



„Gdy widzę i słucham Tomasza Siemoniaka, widzę poczciwego chłopinę. Zaprosili go na imprezę, to poszedł, bo głupio było odmówić. Życzenia złożył, innym gościom się ukłonił, bo tak wypada. A teraz pół Polski się zastanawia, czy należy go po 30 latach wyrzucić poza nawias polityki” – skomentował w sieci jeden z dziennikarzy.



Na ten komentarz zareagowała Anna Maria Żukowska z Lewicy.

#wieszwiecej Polub nas

Posłanka oceniła, że „Siemoniak padł ofiarą koturnowości polityki strzelistych odezw i deklaracji wprowadzonej przez Donalda Tuska”.



„Przecież ten sam Tusk będzie za chwilę rozmawiał z PiS-em o zmianie konstytucji. To po cholerę to wzmożenie moralne?” – zapytała.



Zobacz także: Politycy Platformy po zawieszeniu Budki i Siemoniaka: To cały Tusk



Jak oceniła, odpowiedzią jest teściowa Tuska. „Nie chodzi o zakaz chlania z PiS-em na imprezie. Chodzi o to, żeby dwaj wiceprzewodniczący się ukorzyli w atmosferze upokorzenia” – napisała.



Żukowska dodała, że tacy politycy będą najporęczniejsi. „Dwa kompaktowe meble, które można będzie w razie czego łatwo przestawić gdzie indziej” – podsumowała.

2/2 Odpowiedzią jest #TeściowaTuska: nie chodzi o zakaz chlania z PiS-em na imprezie, chodzi o to, żeby dwaj wiceprzewodniczący się ukorzyli w atmosferze upokorzenia. Tacy będą najporęczniejsi: dwa kompaktowe meble, które można będzie w razie czego łatwo przestawić gdzie indziej. — Anna-Maria Żukowska ����‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️��️‍��☮️ (@AM_Zukowska) September 24, 2021