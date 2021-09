Co Polacy myślą o powrocie Tuska do polskiej polityki. Jest sondaż

Według 54 proc. badanych powrót byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki nie okaże się sukcesem – wynika z opublikowanego w piątek sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Zaledwie 23 proc. respondentów wróży liderowi PO sukces.

Badani zostali zapytani przez pracownię Social Changes, czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki okaże się politycznym sukcesem. Negatywnie na to pytanie odpowiedziało 54 proc. respondentów – 29 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”, a 25 proc. – „raczej nie”.



Jedynie 23 proc. badanych uważa, że Tusk odniesie sukces – opcję „raczej tak” wybrało 15 proc., a 8 proc. – „zdecydowanie tak”.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1050 osób od 17 do 20 września.