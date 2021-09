W policji wrze? Funkcjonariusze dementują doniesienia „Wyborczej”

„Gazeta Wyborcza” napisała, że warszawscy funkcjonariusze masowo biorą zwolnienia, a na Ursynowie w minioną środę były ogromne problemy kadrowe. „W ursynowskim komisariacie podległym pod KSP w środę L4 złożyło sześciu policjantów. 100 proc. to nie to samo co 11,8 proc.” – komentuje warszawska policja.

To nie pierwszy raz, gdy policja dementuje doniesienia tej gazety. Tym razem chodzi o zwolnienia lekarskie. „Psia grypa już w Warszawie” – napisał dziennik i przekazał, że policjanci są wściekli na związki, które zawarły porozumienie z rządem.



„W środę »psia grypa« dała o sobie znać w komendzie rejonowej na Ursynowie. Rozchorował się cały Wydział Wywiadowczo-Patrolowy. Jedyny patrol w dzielnicy tworzą kierownicy wydziału” – napisano.



Teraz do sprawy odnieśli się przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji.

„W komendzie na Ursynowie, o której napisała »Wyborcza«, w środę na zwolnieniu L4 był cały wydział wywiadowczo-patrolowy. Tymczasem w ursynowskim komisariacie podległym pod KSP w środę L4 złożyło 6 policjantów. 100 proc. to nie to samo co 11,8 proc.” – napisano.



Jak dodano, w czwartek na terenie garnizonu stołecznego na L4 przebywało zaledwie 6,6 proc. funkcjonariuszy. Pojawia się pytanie, czy jak na okres jesienny jest to dużo.



 „Wiele więc wskazuje na to, że tekst »Wyborczej« nie dotyczy Komendy Stołecznej Policji. Zadania realizujemy na bieżąco, a Warszawa należy do najbezpieczniejszych stolic europejskich” – zapewniono.

