Saryusz-Wolski: Proponuję nie realizować postanowienia TSUE ws. kopalni Turów

Proponuję nie realizować postanowienia TSUE ws. kopalni Turów; proponuję się od niego odwołać, a jeśli Komisja Europejska wyśle noty obciążeniowe do Polski – nie płacić – mówił europoseł Jacek Saryusz-Wolski (PiS). Jeżeli będzie to potrącone z funduszy unijnych, potrącać z polskiej składki wpłacanej do budżetu UE – dodał.

Saryusz-Wolski, komentując w TVP1 obecne relacje między Polską a instytucjami unijnymi, ocenił, że „trwa wojna informacyjna”.



– Polska została wybrana do tego, aby na jej przykładzie przeprowadzić eksperyment ustrojowy. Nie można zmieniać traktatu (...), bo nie ma na to zgody, w związku z czym narusza się traktat, chce się stworzyć precedens i dokonać zwyczajowej zmiany, która potem będzie już funkcjonowała i inni tego nie zakwestionują, żeby Unia mogła działać w sposób bezprawny w obszarach, co do których kompetencje nie zostały jej przydzielone – powiedział europoseł.



W jego opinii to naruszenie art. 4 i 5 traktatu o Unii Europejskiej.



Saryusz-Wolski ocenił, że decyzja TSUE w sprawie kopalni Turów jest „bezprawna i bezskuteczna”. Jak zaznaczył, takie decyzje zgodnie z unijnym prawem może podejmować tylko Rada i tylko jednomyślnie.





Procedura jednomyślności

– Proponuję, żeby postanowienia (TSUE) nie realizować. Proponuję, żeby się od niego(...), ale wnieść to na posiedzenie Rady UE i Rady Europejskiej, bo tam jest to właściwa kompetencja – powiedział polityk.– Jeżeli noty obciążeniowe Komisja Europejska wyśle do Polski – nie płacić. A jeżeli będzie potrącona z funduszy unijnych – potrącać z polskiej składki wpłacanej do budżetu Unii Europejskiej, co się będzie wyzerowywało. Wobec bezprawności tej decyzji ma to wszelkie uzasadnienie i polityczne, i prawne – dowodził Jacek Saryusz-Wolski.Przypomniał też, że do podejmowania niektórych decyzji wymagana jest procedura jednomyślności.– Wystarczyła tylko Polska, żeby zastopować budżet – nie skorzystaliśmy, wykazaliśmy maksimum i jeszcze więcej dobrej woli. I kolejną taką okazją będzie pakiet klimatyczny. Wobowiązuje jednomyślność, czyli mamy kolejną okazję, którą możemy położyć na stole – powiedział Saryusz-Wolski.