Gazeta zaatakowała raport Jakiego. „Zmienili metodologię wyszły inne liczby”

Europoseł Patryk Jaki przedstawił raport profesorów ws. finansowego bilansu członkostwa Polski w UE. „Taki wielki błąd” – napisano na pierwszej stronie „Pulsu Biznesu” i podkreślono, że opisanie wszystkich błędów dokumentu zajęłoby całą gazetę, a przedstawione tam liczby nie są prawdziwe. Z kolei zdaniem twórców raportu gazeta powołała się na wyliczenia instytucji założonej przez Leszka Balcerowicza i przyjęła inną metodologię, więc wyszły im inne liczby. „Spróbuję zorganizować dyskusję wszystkich stron na ten ważny temat” – zapowiedział Patryk Jaki.

Patryk Jaki udowodnił w nowym raporcie, że Unia Europejska wcale „nie jest bankomatem dla Polski”, a finansowo najwięcej na otwarciu naszego rynku skorzystały kraje Zachodniej Europy. – Z tego raportu wynika, że państwa starej Europy wyciągają z Polski, a nie na odwrót – powiedział Jaki w TVP info.



Przedstawione przez niego liczby zakwestionował jednak „Puls Biznesu”. „Przedstawiciele Solidarnej Polski policzyli, że w ciągu 17 lat członkostwa w UE z Polski wypłynęło niemal 700 mld zł. Ale te obliczenia zawierają bardzo dużo błędów” – napisano.



Zobacz także: Przepływy pieniędzy między Polską a UE od 2004 roku. Podano kwoty



„Po pierwsze, są to proste błędy obliczeniowe w Excelu, wskazujące na niezrozumienie sensu danych makroekonomicznych. Po drugie, są merytoryczne pominięcia i opuszczenia, wskazujące już raczej na złą wolę. Po trzecie i najważniejsze, jest to metodologiczny błąd polegający na wykorzystaniu bilansu płatniczego jako miernika korzyści z integracji gospodarczej” – wskazano.



Do tych zarzutów w sieci odnieśli się m.in. twórcy raportu – prof. Zbigniew Krysiak i prof. Tomasz Grosse – oraz Patryk Jaki.



„Warto zapoznać się z polemiką prof. Krysiaka. Według niego »PB« wkleił wyniki wyliczeń »CASE« L. Balcerowicza. Zmieniając metodologię wychodzą inne liczby. I można wtedy pisać o »TAKICH BŁĘDACH«. Polecam całą odpowiedź prof. Krysiaka” – napisał Jaki, zamieszczając link z komentarzem eksperta.



 „Co lepsze, »PB« proponuje jedyną możliwą metodę liczenia całego PKB do tego bilansu, co nawet dla mnie jako laika jest absurdem. I wychodzi im, że zyskaliśmy 4 bln” – dodaje europoseł.

Co lepsze „PB” proponuje jedyną możliwą metodę liczenia całego PKB do tego bilansu co nawet dla mnie jako laika jest absurdem. I wychodzi im, że zyskaliśmy 4 bln �� pic.twitter.com/HV55LoeUCt — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) September 23, 2021

Będzie debata?

Patryk Jaki zaznaczył, że spróbuje zorganizować dyskusję wszystkich stron na ten temat. „Jest dużo emocji, a Polska potrzebuje tej debaty. Bo widać, że każdy chciałby przyjąć inną metodologię.– stwierdził europoseł.

Na jego wpisy zareagował Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny „PB”. „To proponuję inaczej – my zorganizujemy debatę: pan i/lub pana eksperci vs nasz główny ekonomista + może doprosimy przedsiębiorców. Co pan na to?” – zapytał.



„Jestem otwarty, tylko to, co państwo zrobiliście dziś, raczej stawia was jako stronę sporu, a nie moderatora” – ocenił Jaki.



Zobacz także: "Gazeta" atakuje Jakiego. Poseł: Zamiast walić w twarz zaproście profesorów



Polityk zaznaczył, że o problemie metodologii można rozmawiać, ale „personalne ataki i skandaliczne przymiotniki to za dużo”.



„Jak najgorszy tabloid. Tym bardziej, że coraz bardziej się skłaniam do tego, że treść »PB« to absurd. Liczenie całego PKB od 2004 do bilansu z UE? 4 bln? Panowie, wiecie, że Polska prowadzi jeszcze handel poza UE? I nawet UE liczy inaczej” – skomentował Jaki.

#wieszwiecej Polub nas

Jaki: „PB” zmienił metodologię i na tej podstawie wyszły mu „wielkie błędy”

„To nie jest całe PKB, tylko skumulowana nadwyżka ponad kontrfaktyczne scenariusze braku akcesji do UE” – napisał Ignacy Morawski. Główny ekonomista gazety przekonywał, że skumulował nadwyżkę, bo w raporcie również został pokazany rachunek skumulowany.



„Myślę, że nie rozumie pan analizy ekonomicznej oraz rachunków narodowych i bilansu płatniczego” – napisał do polityka.



Tymczasem zdaniem Patryka Jakiego ten wpis pokazuje błąd redakcji.



Zobacz także: Krysiak o składce zdrowotnej dla firm: Kompromisowe rozwiązanie



„To jest dobre. Czyli autor »słynnej« okładki »PB« o »wielkich błędach« w raporcie przyznaje, że sobie sam »skumulował« nadwyżkę, bo »wy też kumulowaliście«. Zmienił metodologię i na tej podstawie wyszły mu »wielkie błędy«” – stwierdził z oburzeniem Patryk Jaki.



„I oczywiście wszystkie media te bzdury podają dalej” – podkreślił europoseł.

To jest dobre.Czyli autor „słynnej” okładki „PB” o „wielkich błędach” w raporcie przyznaje,że sobie sam „skumulował” nadwyżkę bo „wy też kumulowaliście”. Zmienił metodologie i na tej podstawie wyszły mu„wielkie błędy”. I oczywiście wszystkie media te bzdury podają dalej https://t.co/WCX3Eb4FOu — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) September 23, 2021