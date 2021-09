„Z pokorą przyjmuję ostrą krytykę”. Siemoniak biczuje się po połajankach Tuska

Żadnego alkoholu na spotkaniu nie piłem, z posłami PiS żadnego kontaktu tam nie miałem – zapewnia Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO tak komentuje urodziny znanego dziennikarza, po których trafił „na dywanik” lidera partii Donalda Tuska. Jak jednak twierdzi, nie ma do szefa pretensji. „Z pokorą przyjmuję ostrą krytykę” – czytamy w publicznych wyjaśnianiach polityka.

Na imprezie urodzinowej znanego dziennikarza Roberta Mazurka byli politycy wszystkich największych partii politycznych. Udział w wydarzeniu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej rozwścieczył Donalda Tuska.





Jak Tusk skarcił za „picie z pisowcami”

#wieszwiecej Polub nas

Siemoniak tłumaczy się z urodzin Mazurka

Głos w sprawie zabrał już sam dziennikarz, tłumacząc, że następną imprezę zorganizuje w jeszcze huczniejszym wydaniu, „choćby Donald miał zawiesić pół Warszawy” – jak. Wcześniej, w środę,za pojawienie się na jednym wydarzeniu z „pisowcami”.Z kolei w czwartkowym czacie z internautami Tusk wyjaśniał nawet, żeW opublikowanych w piątek wyjaśnieniachzapewnia, że na urodzinach dziennikarza nie pił żadnego alkoholu i nawet „nie miał żadnego kontaktu” z obecnymi tam posłami PiS. „Z jednym z ministrów (posłem z mojego okręgu wyborczego) i jego żoną (w większej grupie – co widać na zdjęciu) zamieniłem kilka słów przy wyjściu” – zapewnia polityk PO.

Siemoniak żałuje też, że nie został w Sejmie, ale czuł się „zobowiązany” do pojawienia się u Mazurka.



„Oczywiście konsekwencje polityczne są twarde i jasne, ponoszę je, oddawszy się do dyspozycji przewodniczącego Donalda Tuska, do którego ocen i wyczucia politycznego mam absolutne zaufanie przez 30 lat współpracy. A z tymi, którzy niszczą Rzeczpospolitą od 6 lat i ich niegodziwościami zamierzam nadal walczyć z pełną determinacją” – czytamy w oświadczeniu.



Na koniec Siemoniak przeprosił za „skutki” swoje działania: „Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia i z pokorą przyjmuję ostrą krytykę”.





teraz odtwarzane Tusk o przedstawieniu w Płońsku: To była propaganda