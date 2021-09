Kurtyka zabrał głos ws. Turowa. Jaka strategię przyjmie rząd?

W piątek odbędzie się 13 runda rozmów z Czechami w sprawie Turowa. Położymy na stole propozycje służące polubownemu rozwiązanie sporu – zapowiedział w piątek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

W piątek odbędzie się kolejna, 13 runda rozmów z Czechami. To pokazuje, jak dużo włożyliśmy pracy w rozwiązanie sporu. Jesteśmy gotowi rozwiązać sprawę w interesie lokalnych społeczności, bo nie może być tak, że zaogniają się stosunki między lokalnymi społecznościami – powiedział w Polsat News minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.



Dodał, że polskiej stronie zależy na porozumieniu. – Chcemy się dogadać, położymy na stole propozycje, które będą służyć polubownemu rozwiązaniu sporu – powiedział Kurtyka.



Powtórzył, że do zawarcia porozumienia potrzebna jest wola polityczna z czeskiej strony.





– Z naszej strony jest wola, aby się dogadać, dużo pracy zostało wykonanej przez naszych ekspertów. Ale na końcu potrzeba woli politycznej po stronie Czechów, co jest– stwierdził minister klimatu.Michał Kurtyka był też pytany o odwołanie przez premiera Mateusza Morawieckiego udziału w Szczycie Demograficznym w Budapeszcie. Było to związane ze sporem polsko-czeskim o Turów i z nałożeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kar w wysokości 0,5 mln euro za niezastosowanie się przez nasz kraj do środka tymczasowego wyznaczonego przez TSUE w postaci zamknięcia kopalni węgla brunatnego w Turowie.– To jest sprawa, która stała się polityczna, a więc nic dziwnego, że premier wykorzystuje dostępne mu instrumentarium, aby dać do zrozumienia sąsiadowi, że– powiedział Kurtyka.