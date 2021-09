„Zostałeś skierowany na kwarantannę”. Uwaga na rozsyłane SMS-y

Pandemia COVID-19 to nadal okazja dla oszustów. Główny Inspektor Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia ostrzegają przed falą fałszywych SMS-ów. Zmasowana kampania pod pretekstem skierowania na kwarantannę domową nakłania do kliknięcia w link. Nie można w niego klikać – przestrzegają eksperci.

Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron – poinformowało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do ostrzeżeń Głównego Inspektora Sanitarnego przed fałszywymi SMS-ami.



„Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy »Kwarantanna«, zawierające informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości rzekomej kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej, którego kliknięcie może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieklikanie w załączony link i usunięcie wiadomości z telefonu” – poinformował rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki.



CERT Polska informuje, że link prowadzi instalacji aktualizacji Flash Playera w urządzeniach z systemem Android. „W rzeczywistości to trojan bankowy Cerberus. Uważajcie i podajcie dalej!” – alarmuje.

Uwaga‼️ Ostrzegamy przed zmasowaną kampanią SMS-ową nakłaniającą pod pretekstem skierowania na kwarantannę domową albo znalezionego portfela do instalacji aktualizacji Flash Playera na system Android. W rzeczywistości to trojan bankowy Cerberus. Uważajcie i podajcie dalej! �� pic.twitter.com/STN86SoRvN — CERT Polska (@CERT_Polska) September 23, 2021

‼️ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron. pic.twitter.com/kfcyG4aJm0 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 23, 2021

źródło: portal tvp.info, PAP

