Program zawieszonego dziennikarza TVN24 znika z ramówki

Nie będzie kolejnego odcinka „Sprawdzam” w TVN24. Autorski program zawieszonego przez władze stacji Krzysztofa Skórzyńskiego został zdjęty z ramówki.

Na początku tygodnia stacja TVN zdecydowała o zawieszeniu reportera „Faktow” Krzysztofa Skórzyńskiego na podstawie dwóch maili, jakie miał wymienić z szefem KPRM Michałem Dworczykiem. Wiadomości zostały opublikowane w rosyjskim serwisie.



Teraz portal Wirtualne Media informuje, że z powodu zawieszenia Skórzyńskiego w piątek 24 września nie zostanie wyemitowany kolejny odcinek magazynu „Sprawdzam”. Cotygodniowy program był na antenie od września 2020 roku.



Jak czytamy, Grupa Discovery, do której należy TVN, nie zdradza informacji, czy program Skórzyńskiego wróci do ramówki w kolejnych tygodniach.



