Strzelanina w sklepie. Przerażeni ludzie chowali się między regałami [WIDEO]

Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do klientów sklepu z spożywczego w miejscowości Collierville, w stanie Tennessee. Zginęły dwie osoby, w tym napastnik, a 12 zostało rannych.

Szef policji w Collierville, niewielkiej miejscowości zaliczanej do aglomeracji Memphis, poinformował, że mężczyzna zaatakował klientów i obsługę sklepu, po czym najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.



Rannych, w tym kilka osób w ciężkim stanie, odwieziono do szpitala.



Jak powiedziała kasjerka, napastnik strzelał bez przerwy do osób, które zobaczył. Przerażeni ludzie chowali się między regałami, usiłując zejść z oczu napastnika. Motywy ataku nie są znane.



Policja i specjalny oddział antyterrorystyczny SWAT po przybyciu na miejsce znaleźli ofiary i martwego już napastnika. BREAKING: A shooting has occurred at a Kroger store in Collierville, Tennessee, with multiple victims. pic.twitter.com/G0OW6MMq6P — Amy Meyer (@AmyMeyer24) September 23, 2021 At least one person was killed and 14 others injured in a shooting at a Kroger in Collierville, Tennessee, police officials say.



The shooter was also found dead, according to Police Chief Dale Lane. https://t.co/T7Fn8PLbsc — CNN (@CNN) September 23, 2021 #wieszwiecejPolub nas