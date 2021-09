Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polonią amerykańską. Dziękował za wsparcie

Solą ziemi nazwał Polonię prezydent Duda na czwartkowym spotkaniu w Linden w stanie New Jersey. Złożył jej podziękowania m.in. za utrzymywanie tradycji i języka przodków oraz wsparcie przy staraniach o wejście do NATO. Za zasługę amerykańskich rodaków uznał też obecność sił zbrojnych USA w Polsce. Prezydent wyraził Polonii wdzięczność zwłaszcza za jej pomoc w ostatnich dekadach.

– To nie tylko wystawienie Polsce i Polakom dobrego świadectwa tutaj, przed Amerykanami. Przed tym społeczeństwem, które jest mieszanką tak wielu narodów z całego świata. Nigdy nie zapomnimy, jak nacisk Polonii i Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do tego, że Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego – zapewniał prezydent.



Jako zasługę Polaków w USA prezydent uznał fakt, że amerykańscy żołnierze są obecni dzisiaj także na polskiej ziemi i współpracują z żołnierzami polskimi. Jak zauważył, ciągle przybywają nowi żołnierze, amerykańska infrastruktura wojskowa, a Polska może kupować w Stanach Zjednoczonych najnowocześniejsze, sprawdzone w walce uzbrojenie.

zwrócił się z podziękowaniem do przybyłych na spotkanie przedstawicieli polonijnej społeczności, w tym rodzin i pedagogów. Księżom wyraził wdzięczność za posługę duchową i pomoc w odzyskaniu wiary także we własne siły. Akcentował, że wszyscy przyczyniają się do utrzymania polskości, polskiego języka.– Dziękuję za państwa trud, za ogromne zaangażowanie, poświęcenie, wszystko, co czynią państwo, by tutaj w młodzieży, w dzieciach, które są kolejnymi pokoleniami polskich Amerykanów przetrwała polskość. Aby znali język polski, aby obudzić w nich ciekawość Polski – mówił prezydent.Podkreślił, że wierzy w przywrócenie swobodnych podróży, normalnej komunikacji lotniczej między Polską i Polonią, co zakłócił. Zapewniał o przetrwaniu przez nasz kraj pandemii, w tym także gospodarki, która jest w dobrym stanie. "Wiele jest nowych elementów infrastruktury, a wielu ludziom wiedzie się coraz lepiej – zaznaczył Duda.

– Chcemy, żeby u nas w kraju ludziom żyło się coraz lepiej. Zachęcam do powrotu. Zachęcam do powrotu, nawet jeśli miałby to być powrót na emeryturę. Jesteście państwo ogromnie mile widziani – przekonywał polski przywódca dodając, że w ojczyźnie jest bezpiecznie, spokojnie i wciąż jest wiele piękniej przyrody.



Prezydent dziękował też burmistrzowi Linden Derekowi Armsteadowi, a Polakom za docenienie jego pracy dla całej społeczności. – Boże, błogosław Polskę, God Bless America, God Bless Polish Americans – zakończył swe wystąpienie prezydent.



Kilkudziesięciu osobom Andrzej Duda wręczył wysokie odznaczenia państwowe za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, polonijnej, kulturalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej, za odwagę i inne zasługi. Wyróżniające się instytucje polonijne odebrały od flagi Rzeczpospolitej Polski.





W trakcie spotkania konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki podkreślił znaczącą rolę Polonii w małych miasteczkach. Wskazał na zasługi Polonii w wysiłkach o niepodległość Polski i ich rolę w przekazywaniu tradycji kolejnym pokoleniom. Za istotne uznał zaangażowanie amerykańskich Polaków w życie społeczności amerykańskiej.



Burmistrz Linden akcentował z kolei wkład Polaków w życie jego miasta. Zauważył, że są wykształceni, przedsiębiorczy i pracowici. Wyraził dumę z polskiej społeczności. Przekazując symbolicznie klucze miasta, zapraszał prezydenta Dudę na emeryturę do „swego Linden”.