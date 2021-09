Duda na Szczycie Systemów Żywnościowych ONZ. Przedstawił polskie priorytety

Polska wspiera wysiłki na rzecz transformacji systemów żywnościowych i dostosowania ich do potrzeb zrównoważonego rozwoju – oświadczył w czwartek prezydent RP Andrzej Duda na szczycie żywnościowym ONZ w Nowym Jorku. Prezydent zapewnił, że nasz kraj od lat podejmuje działania w tym zakresie.

Wystąpienie w formule online na organizowanym przez Światowy Program Żywnościowy ONZ szczycie Food Systems Summit to jeden z głównych punktów trzeciego dnia wizyty prezydenta w USA. Spotkanie jest poświęcone zrównoważonemu rolnictwu, transportowi żywności oraz bezpieczeństwu zasobów, co według prezydenta jest szczególnie ważne dla Polski jako „znaczącego producenta i eksportera wysokiej jakości żywności i produktów rolnych”.



– Od lat podejmujemy krajowe działania w tym obszarze (transformacji systemów żywnościowych – red.). Znajduje to odzwierciedlenie w dwóch dokumentach przyjętych w ostatnich latach: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 – powiedział prezydent Duda.

Zaznaczył, że oba dokumenty „wskazują sektor żywności wysokiej jakości jako strategiczny dla polskiej gospodarki”, a niektóre z zaleceń są już realizowane, „przyczyniając się do trwałego wzrostu dochodów mieszkańców wsi, zmniejszając rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne oraz poprawiając stan środowiska naturalnego”.

Zdaniem głowy państwa Polska zdecydowanie opowiada się za budowaniem systemu identyfikacji żywności, tak by pośrednicy, sprzedawcy detaliczni i konsumenci wiedzieli, jak i gdzie produkowana jest żywność, co „pomoże promować zdrowy styl życia i właściwe nawyki żywieniowe, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości żywności oraz będzie lepiej zapobiegać jej marnotrawieniu”.



Prezydent zwrócił również uwagę na rolę edukacji, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym zakresie oraz prawidłowego oznakowania produktów. Podkreślił również znaczenie lokalnych tradycji przy wyrobie produktów spożywczych.





źródło: pap

– Dzisiejszy szczyt powinien pomóc w wygenerowaniu pomysłów oraz energii, które będą napędzać pozytywną transformację systemów żywnościowych w nadchodzących latach i zapewnią postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – powiedział na koniec swojego wystąpienia prezydent Duda.Szczyt Food Systems Summit organizowany jest w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.