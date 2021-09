Tusk całował chleb w Płońsku, teraz przyznaje: To w pewnym sensie propaganda

Donald Tusk odegrał „przebierankę”, całując chleb na konwencji w Płońsku? Takie pytanie padło podczas czatu z internautami. Szef PO nie krył, że był to celowy zabieg. – Mam konkretne zadanie i oczywistą aspirację: żeby wygrać wybory, muszę przekonać Polaków w tych mniejszych miastach – stwierdził. Zdaniem Tuska, jeśli ktoś powie, że to „propaganda” to „w pewnym sensie” tak jest.

W ubiegłą sobotę w Płońsku odbywała się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej, której głównym punktem było wystąpienie przewodniczącego partii Donalda Tuska. Lider partii przedstawiał PO jako partię wręcz chadecką, kreślił znak krzyża na chlebie, zaznaczał, że jest katolikiem.





„Przebieranka”?

Tusk nie zaprzecza

Sytuacja wywołała wiele kontrowersji i– szczególnie, że niewiele wcześniej przedstawiciele jego partii na imprezie Rafała Trzaskowskiego mówili raczej oPoczas czwartkowej rozmowy z internautami padło pytanie, czy zachowanie Tuska w Płońsku nie było „po prostu przebieranką”.– Ja mam bardzo konkretne zadanie i taką oczywistą aspirację: żeby wygrać wybory, muszę przekonać Polaków, nie tylko w tych miejscach, gdzie są przekonani. Platforma ma dobrą pozycję w największych, dużych i średnich miastach; i ma wiele do nadrobienia, bo było kiedyś dużo, dużo lepiej w mniejszych miastach – stwierdził,pytającej internautki.Zapewniał przy tym, że Platforma ma przygotowany „cały pakiet” propozycji skierowanych do mieszkańców mniejszych miast. Wspomniał przy tym oTusk zaznaczył, że zorganizowanie konwencji właśnie w niewielkim Płońsku miało być „sygnałem” wysłanym do potencjalnych wyborców. – Ktoś powie, że to propaganda. W pewnym sensie tak – podsumował swoje poczynania.