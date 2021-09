Atak na biuro posłów PiS. Ktoś zniszczył tablicę i zostawił zapalony znicz

Policja szuka sprawcy, który dopuścił się zniszczenia tablicy przy biurze poselskim Beaty Szydło i Filipa Kaczyńskiego w Wadowicach. Na miejscu znaleziono też zapalony znicz i kawałek tektury z napisem: „Pamięci ofiar polityki granicznej PiS”.

Do incydentu doszło we wtorek wieczorem przed kamienicą przy wadowickim rynku. Mieszczą się tam m.in. biura poselskie europoseł Beaty Szydło oraz posła na Sejm Filipa Kaczyńskiego.



Nieznany sprawca chciał wyrwać zamocowaną na ścianie budynku tablicę z szyldem biura poselskiego. Udało mu się uszkodzić jedynie jej fragment. Z kolei pod drzwiami zostawiony został zapalony znicz i kawałek tektury i napisem: „Pamięci ofiar polityki granicznej PiS”.



„Owoce działalności Franek Sterczewski, Klaudii Jachiry i spółki dotknęły również moje biuro poselskie, które dzielę z panią premier Beatą Szydło (...) Zadowoleni jesteście z siebie Platformo?” - napisał parlamentarzysta w mediach społecznościowych.



Sprawa została zgłoszona na policję. „Dyrektor biura poselskiego zgłosił we wtorek wieczorem, że na placu Jana Pawła II 8 doszło do uszkodzenia szyldu informacyjnego znajdującego na ścianie kamienicy. Ponadto został tam złożony znicz z tablicą i napisem. W tej sprawie prowadzone są czynności pod kątem zniszczenia mienia” - powiedział cytowany przez „Gazetę Krakowską” Dariusz Stelmaszuk z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.





Owoce działaności Franek Sterczewski Klaudia Jachira i spółki dotknęły również moje biuro poselskie w Wadowicach, które... Opublikowany przez Filip Kaczyński - Poseł na Sejm RP Wtorek, 21 września 2021