„Masz kłopot”. Tusk odczytał wiadomość od teściowej ws. urodzin Mazurka [WIDEO]

Wpierw wezwał swoich zastępców „na dywanik” za pojawienie się na urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka, teraz sam przyznaje: „Nie byłem zaproszony”. Donald Tusk podczas czatu z internautami w czwartek pytany był nie tylko o zawieszenie Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka, ale też m.in. o ty, czy „napiłby się wódeczki” z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Szef Platformy Obywatelskiej w pewnym momencie wyjął telefon i odczytał wiadomość od teściowej, w którym radziła mu, co zrobić z „chłopakami”, którzy „zawinili”.

Nie milkną echa ubiegłotygodniowej imprezy urodzinowej znanego dziennikarza Roberta Mazurka. Wśród zaproszonych gości znajdowali się politycy wszystkich największych partii politycznych, a udział w wydarzeniu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej rozwścieczył Donalda Tuska.





Echa urodzin Mazurka

Tusk komentuje zachowanie Budki i Siemoniaka

Głos w sprawie zabrał już sam dziennikarz, tłumacząc, że następną imprezę zorganizuje w jeszcze huczniejszym wydaniu, „choćby Donald miał zawiesić pół Warszawy” – jak. Wcześniej, w środę,za pojawienie się na jednym wydarzeniu z „pisowcami”.W czwartkowym czacie z internautami szef Platformy deklarował, że wezwał Budkę i Siemoniaka na rozmowę, z troski o wizerunek partii wśród wyborców.– Nie można popełniać takich błędów, jakim była nieobecność w Sejmie i obecność na imprezie, które mogą sprawiać wrażenie, że więcej jest w tym teatru niż poważnej polityki. (…) Każdy kto chce ze mną współpracować na rzecz uwolnienia Polski od PiS, musi bardzo serio to wszystko traktować – wyjaśnił Tusk, dodając, że jego zastępcy „dobrze wiedzą, o co ma pretensje” i wiedzą, że są one „uzasadnione”.Jego zdaniem Polacy mają wiele powodów, by nie ufać politykom, a imprezowanie z przedstawicielami obozu rządzącego może „podważyć to kruche zaufanie”.Pytany o to, czy sam był zaproszony na przyjęcie Mazurka przyznał, że nie. – Ale niezależnie od tego i tak nie uczestniczyłbym w tej imprezie – powiedział, wyjaśniając, że na urodziny chodzi tylko do najbliższych przyjaciół i rodziny.

Został zapytany także, czy „napiłby się wódeczki” z obecnym na urodzinach dziennikarza Markiem Suskim z PiS. Zaprzeczył, uzasadniając, że „stara się dobierać bardzo starannie towarzystwo, kiedyż szuka chwili relaksu i spokoju”.





Tusk cytuje teściową: „Twoja stara doradczyni”

Kończąc temat urodzin Mazurka, Tusk wyjął telefon, by przeczytać wiadomość od teściowej, która – jak ocenił – „dużo mówi o emocjach związanych z tą sprawą”:– odczytał internautom, dodając, że „tak się podpisała”.