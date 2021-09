Fake news płk. Mazguły. Udostępnił ilustrację, która ma pochodzić z podręcznika do religii

Płk Adam Mazguła udostępnił na swoim koncie na Twitterze nieprawdziwą informację. Posłużył się ilustracją zamieszczoną w sieci, według której 5-letnie dziecko ma w podręczniku do religii pokolorować krzyż oraz popatrzeć na narzędzia tortur i smutną minę Jezusa, bo „na tym właśnie polega miłość, żeby być ofiarą”. Problem w tym, że w książce na żadnej stronie nie ma takiego polecenia.

W mediach społecznościowych krąży ilustracja, która przedstawia rzekomy cytat z podręcznika do religii przeznaczonego dla 5-latków. „Pokoloruj krzyż. Popatrz na narzędzia tortur, na smutną minę Jezusa i podziękuj za jego ból. Pamiętaj, że na tym właśnie polega miłość, żeby być ofiarą. On cię kochał, więc cierpiał za ciebie, grzeszny 5-latku” – ma głosić polecenie w książce.



Pod kontrowersyjnym cytatem umieszczony został komentarz: „Chrońmy dzieci przed religią!”. Do wpisu załączono obrazek, który swym wyglądem ma przypominać ilustrację z podręcznika do religii. Widać na nim ukrzyżowanego Jezusa. Nad nim znajduje się z kolei napis: „Cierpi Jezus za me czyny, choć sam nie ma żadnej winy”. Chociaż zaprezentowana ilustracja wygląda bardzo wiarygodnie, to jest ona nieprawdziwa.



W podręczniku do religii dla pięciolatków nie ma cytatu z obrazka zamieszczonego w sieci. Na jednej ze stron książki „Spotkania dzieci Bożych” wydawnictwa Jedność co prawda znaleziono popularną w sieci ilustrację, jednak nie ma tam zdania „pokoloruj krzyż”. Jest tylko następujące polecenie: „Jezus cierpiał z miłości do ludzi. Połącz kreski tak, aby powstał krzyż, a następnie go pokoloruj. Uważnie obejrzyj obrazek”.





#wieszwiecej Polub nas

Kim jest płk Adam Mazguła?

"Grzeszne" dzieci mają cierpieć z miłości, oddać cierpienia Jezusowi, czyli Księdzu?

Tak banda antykatolickich PiS-okupantów wmawia dzieciom, że są dla tortur, które są miłością.

To droga do poniżania, molestowania i gwałtów.

Wypier0alać PiS-zboczeńcy z edukacji, i to już! pic.twitter.com/EnpLkz6z6G — Adam Mazguła (@amazgula) September 17, 2021

źródło: Twitter

Mimo, że o fałszerstwie podręcznika było w sieci dość głośno płk Mazguła użył go do ataku na PiS i katolików. 17 września udostępnił kontrowersyjną ilustrację na swoim profilu na Twitterze. „Grzeszne dzieci mają cierpieć z miłości, oddać cierpienia Jezusowi, czyli Księdzu? Tak banda antykatolickich PiS-okupantów wmawia dzieciom, że są dla tortur, które są miłością. To droga do poniżania, molestowania i gwałtów” – skomentował płk Mazguła.Adam Mazguła zasłynął z obrony esbeckich emerytur i ataków na Kościół. To oficer stanu wojennego, znany z działalności w Komitecie Obrony Demokracji i z kontrowersyjnych wystąpień. Były członek PZPR pisał na FB, że Polakom bliżej do faszyzmu i komunizmu.Podczas protestów antyrządowych w 2016 r. Adam Mazguła zasłynął stwierdzeniem, że w czasie stanu wojennego „dochowano kultury”. – Szanowni państwo, a sam stan wojenny... Czy oprócz tego, że byli ludzie internowani, to przecież byli internowani w sposób... No nie powiem, oczywiście były tam jakieś bijatyki, były jakieś ścieżki zdrowia, ale generalnie rzecz biorąc, najczęściej jednak dochowano jakiejś kultury w tym całym zdarzeniu. Ja przeżyłem już stan wojenny, byłem już dorosłym oficerem i nie pamiętam, żeby po ulicach działy się jakieś dziwne rzeczy, jakiś szczególne prześladowania i tak dalej – mówił wówczas Mazguła.