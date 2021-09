Kopalnia Turów. Czeski samorząd zwróci się do KE o utworzenie specjalnego funduszu

Samorząd kraju libereckiego w Czechach zwróci się do Komisji Europejskiej o utworzenie specjalnego funduszu. Za jego pośrednictwem kary płacone przez Polskę w związku z Turowem miałyby być przeznaczane na ochronę środowiska i minimalizację skutków wydobycia w polskiej kopalni. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do płacenia na rzecz Komisji Europejskiej pół miliona euro dziennie w związku z niezaprzestaniem wydobycia w Turowie.

Hetman kraju libereckiego Martin Puta przekazał Polskiemu Radiu, że w piątek do Komisji Europejskiej ma trafić wniosek w sprawie utworzenia specjalnego instrumentu finansowego. Pismo otrzymają też premierzy Polski i Czech.



– Zdecydowaliśmy się zwrócić z takim pomysłem do Komisji Europejskiej, aby wybrzmiało to, że kara dla Polski nie rozwiązuje naszych problemów. Nie cieszy mnie to, że na Polskę nałożono kary. Cieszyłbym się, gdyby udało nam się podpisać międzyrządową umowę, która rozwiąże problem w dłuższej perspektywie i będzie chronić środowisko naturalne – powiedział Martin Puta.

W Pradze w piątek ma się odbyć kolejna runda. – Wierzę, że do porozumienia może dojść stosunkowo szybko. Dla żadnej ze stron prowadzenie sporu przed TSUE nie jest korzystne w sytuacji, kiedy mówimy o małym, lokalnym problemie na granicy. Ta sprawa nigdy nie musiała trafiać do TSUE – zaznaczył hetman Martin Puta.Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa trwają od połowy czerwca. Wypracowanie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, którzy Czesi złożyli w TSUE.