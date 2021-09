Przeżył Holokaust. Prezydent Duda spotkał się z Edwardem Mosbergiem

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w Nowym Jorku z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem. To jeden z punktów podróży prezydenta związanej z 76. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jako więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, Edward Mosberg wielkorotnie bronił Polskę przed kłamliwymi pomówieniami o odpowiedzialność za Holokaust.

Mosberg: Nigdy nie było polskich obozów Ja, Edward Mosberg, proszę pismo „The New Yorker”: w przyszłości dokładnie sprawdzajcie fakty historyczne przed publikacją takiego kłamstwa jak ten... zobacz więcej

Urodzony w Krakowie Mosberg był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. W momencie wybuchu II wojny światowej miał 13 lat. Większość jego najbliższych została zgładzona w Holokauście.



W 1951 r. wraz z narzeczoną przybył do Nowego Jorku; obecnie mieszka w New Jersey. Jego imię nosi odznaczenie, przyznawane przez Fundację From The Depths, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Edward Mosberg został odznaczony przez tę fundację za „budowanie dialogu w duchu pamięci o Holocauście”.



W maju 2019 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył Edwarda Mosberga Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu i upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów”. Mosberg wielokrotnie uczestniczył w Marszach Żywych w Auschwitz. Zasłynął także obroną Pomnika Katyńskiego w New Jersey, który miał zostać umieszczony w mniej eksponowanym miejscu.



Czwartek jest przedostatnim dniem wizyty prezydenta RP w Nowym Jorku.





Nowy Jork | Para Prezydencka spotkała się z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem. �� W maju 2019 r. Prezydent... Opublikowany przez Kancelaria Prezydenta RP Czwartek, 23 września 2021

źródło: pap

W kwietniu tego roku Edward Mosberg na antenie TVP Info zwrócił się do pisma „The New Yorker” o sprostowanie pomówień dotyczących rzekomej odpowiedzialności Polski za Holokaust. Gazeta pisała, że polski naród ponosi odpowiedzialność za śmierć 3 mln Żydów w czasie okupacji.– To hańba, co ci ludzie napisali o odpowiedzialności Polaków. Polacy nie byli odpowiedzialni za nic, co wypisujecie – zwrócił się do redakcji amerykańskiego pisma. – Wszystkie zbrodnie popełniali Niemcy. Polskie obozy koncentracyjne – nigdy czegoś takiego nie było – podkreślił.