Szef MSZ: Nie ma alternatywy dla polubownego rozwiązania sprawy Turowa

Nie ma alternatywy dla polubownego załatwienia sprawy kopalni w Turowie – oświadczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Podkreślił, że „jesteśmy głęboko zakotwiczeni w UE, co daje nam prawo do refleksji nad reformą Unii”. Jak ocenił, głosy sugerujące polexit to „absolutna fikcja, ocierająca się o absurd”.

– Nie ma żadnej alternatywy dla polubownego załatwienia tego sporu. Obydwie strony zdają sobie z tego sprawę bardzo dobrze – powiedział Zbigniew Rau w czwartek w TVN24. Dodał że z powodu kampanii wyborczej w Czechach obecny czas jest „wyjątkowo trudny, niedogodny” dla negocjacji.



Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych (nakaz wstrzymania wydobycia), uzasadniając swoje stanowisko szkodami powodowanymi przez odkrywkę, m.in. spadkiem poziomu wód.



W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.

#wieszwiecej Polub nas

W poniedziałek TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek, że polski rząd nie wyłączy kompleksu Turów, a decyzja o nałożeniu kary jest – jego zdaniem – pozbawiona adekwatności i proporcjonalności.





Polska „głęboko zakotwiczona w UE”

źródło: pap

Według szefa MSZ głosy sugerującei trudno o tym mówić poważnie”. – Jeśli chodzi o nasze miejsce w UE, to jesteśmy w niej oczywiście głęboko zakotwiczeni, co nam daje szczególne prawo do refleksji nie tylko nad zasadnością, ale koniecznością reformy UE. Może nie reformy instytucjonalnej, tylko zmiany modus operandi – powiedział Rau w czwartek w TVN24.Jak dodał, chodzi o to, „żeby działania organów unijnych osadzić w prawie pierwotnym, w prawie wynikającym z traktatów europejskich, a więc wyraźnego rozdzielenia między kompetencjami przekazanymi organom unijnym, a tymi pozostawionymi w domenie państw narodowych”.– To jest rzecz absolutnie konieczna – powrót do źródeł, a z naszej polskiej perspektywy powrót do takiego funkcjonowania Unii, jak to miało miejsce, kiedy do Unii wstępowaliśmy – mówił minister.– Unia jest, niezależnie od tego, czy jesteśmy arcykonserwatystami czy anarchistami. To projekt pluralistyczny, bo nasze społeczeństwa są społeczeństwami pluralistycznymi – zaznaczył szef MSZ.