Nabrali się na fake newsa, teraz komentują. KE o rzekomych „strefach wolnych od LGBT”

Z uwagą zapoznajemy się z najnowszymi wydarzeniami związanymi z tzw. „strefami wolnymi od ideologii LGBT” w Polsce. Widzimy ruch w dobrą stronę i oczekujemy, że inne regiony pójdą w tym samym kierunku – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, odnosząc się do tzw. „stref wolnych od LGBT”. Bruksela naciskała i finansowo szantażowała polskie samorządy, które przyjęły deklaracje prorodzinne. Unijni biurokraci uwierzyli w dezinformację aktywisty LGBT Barta Staszewskiego, który teraz przyznaje: „Jestem wzruszony”.

– Będziemy nadal uważnie śledzić sytuację w kontekście toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – powiedział PAP rzecznik KE Christian Wigand.





Komisja Europejska w ślad za fake newsem

Bart Staszewski „wzruszony”

Jestem tak bardzo wzruszony. Wygrywamy tę bitwę z homofobicznymi uchwałami! Odwołanie uchwały anty-LGBT województwa świętokrzyskiego to nasze zwycięstwo! Nasze myślę - społeczeństwa obywatelskiego, aktywistów i aktywistek. Piękny dzień — Bart Staszewski ��️‍������ (@BartStaszewski) September 22, 2021

„W Polsce żadnej strefy wolnej od LGBT nigdy nie było”

Dodał, że KE obecnie analizuje odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia przed podjęciem decyzji o dalszych krokach. – Komisja ma jasne stanowisko w sprawie takich rezolucji i stref. Pozwolę sobie przypomnieć słowa przewodniczącej von der Leyen: Strefy wolne odto strefy wolne od ludzkości i nie ma na nie miejsca w naszej Unii – zaznaczył Wigand.Przypomnijmy, że wspomniane rzekome „strefy wolne od LGBT” nigdy w Polsce nie istniały, a zarzuty stawiane przez brukselskich urzędników w tej kwestii nie mają uzasadnienia.„Jestem tak bardzo wzruszony. Wygrywamy tę bitwę z homofobicznymi uchwałami!” – stwierdził w środę Staszewski.Przypomnijmy – w środęi przyjęli uchwałę w sprawie „poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”.Nowelizację deklaracji w sprawie ideologii LGBT zapowiedział również we środę na konferencji prasowej marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Projekt nowelizacji jest przygotowywany i zostanie przedstawiony na sesji sejmiku 27 września.

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że uchwały samorządów nie miały złych intencji, miały na celu promocję wartości rodzinnych; w Polsce żadnej strefy wolnej od LGBT nigdy nie było i nie będzie – wskazał.



Rzecznik rządu został zapytany na czwartkowym briefingu prasowym, czy inne samorządy powinny wziąć przykład z województwa świętokrzyskiego i również uchylić uchwały przeciwko „ideologii LGBT”.





Rzecznik rządu komentuje

Müller podkreślił, że przyjmowanie i uchylanie uchwał to kompetencja organów samorządu terytorialnego. Zwracał przy tym uwagę, że większość tego typu uchwał to „uchwały prorodzinne”, które podkreślają wartości rodzinne i nie powinny być przedmiotem krytyki. – Natomiast wszystkie dokumenty, które miałyby – zdaniem Komisji Europejskiej – znamiona działań o charakterze dyskryminacyjnym, to w tym zakresie ktoś może jakieś zmiany prowadzić i korygować – mówił Müller.Jego zdaniem mogło dojść do „przejaskrawienia tego, co zostało powiedziane w uchwałach”, ponieważ ich intencją „w żaden sposób nie były kwestie dyskryminacyjne, lecz promocja wartości rodzinnych”.