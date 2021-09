Rekordowy wzrost liczby zabójstw w USA. To może być skutek pandemii

Liczba zabójstw w USA wzrosła w 2020 roku o 29 proc. i jest to największy taki wzrost od lat 60. – podaje w czwartek portal informacyjny Axios. Tak wynika z danych zebranych na potrzeby raportu FBI, który ma ukazać się 27 września.

„New York Times”, powołując się na specjalistów, pisze, że tak znaczny wzrost morderstw w ubiegłym roku może być powiązany z pandemią, która przyniosła wiele stresów i przyczyniła się też do eksplozji przemocy domowej.



Wzrost liczby zabójstw w 2020 roku przyćmił ostatni taki tragiczny rekord z 1968 roku, gdy wyniósł on 12,7 proc. Jednak liczba morderstw jest nadal o jedną trzecią niższa niż na początku lat 90., gdy na 100 tys. mieszkańców USA przypadło 9,8 zabójstw. W 2020 roku odnotowano też najwyższy odsetek morderstw przy użyciu broni palnej – 77 proc.



Axios przytacza też opinie analityków, którzy oceniają, że fala brutalnych zbrodni była w pewnym stopniu efektem gwałtownego wzrostu bezrobocia i fobii społecznych związanych z pandemią oraz spadku zaufania do policji.

Wiele dużych miast doświadczyło w ubiegłym roku wzrostu liczby poważnych przestępstw i ataków z użyciem broni palnej.



Liczba zabójstw w Milwaukee podwoiła się w latach 2019-2020; w Houston sięgnęła najwyższego poziomu od 15 lat, a w Kalifornii – od 12 lat.



Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (CCJ) poinformowała niedawno, że na 34 badane duże miasta, w 29 odnotowano więcej zabójstw w 2020 roku niż rok wcześniej.





Spośród 19 miast liczących więcej niż pół miliona mieszkańców, jak Nowy Jork, Los Angeles i Chicago – w żadnym nie odnotowano większego wzrostu przemocy niż w Milwaukee. Liczba zabójstw zwiększyła się tam w ubiegłym roku o 93 proc. w stosunku do 2019 roku.