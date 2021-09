W Zatoce Puckiej przewrócił się jacht. Straż Graniczna pomogła żeglarzowi

Na wodach Zatoki Puckiej niedaleko Jastarni przewrócił się jacht z jedną osobą na pokładzie. Żeglarzowi pomogła załoga jednostki pływającej SG-111 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Rzecznik prasowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Andrzej Juźwiak poinformował, że o zdarzeniu funkcjonariusze usłyszeli prowadząc nasłuch morskiej korespondencji radiowej.



– Wynikało z niej, że w pobliżu Jastarni dryfowała przewrócona żaglówka. Jednostka SG-111 „Patrol 1” natychmiast udała się we wskazany rejon. Na wodę opuszczony został ponton. Jego załoga podpłynęła do przewróconego jachtu, obok niego w wodzie znajdował się mężczyzna – tłumaczył Juźwiak.



60-latek był w dobrym stanie i nie potrzebował pomocy medycznej. Okazało się, że jacht wpłynął na mieliznę, przewrócił się i pomimo kilku prób żeglarz nie był w stanie samodzielnie go postawić. Udało się to zrobić dopiero z pomocą strażników granicznych. W asyście jednostek Straży Granicznej i służby SAR mężczyzna bezpiecznie wrócił z jachtem do portu.





