Nie żyje biskup Edward Janiak

Zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak – poinformował w czwartek episkopat. Hierarcha miał 69 lat. Od marca tego roku – decyzją Watykanu – miał zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie diecezji kaliskiej i nakaz zamieszkania poza nią.

Duchowny urodził się 14 sierpnia 1952 w Malczycach. Święcenia prezbiteratu przyjął 19 maja 1979 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu z rąk biskupa pomocniczego Wincentego Urbana.



26 października 1996 Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilium. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada 1996 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.



Biskupem diecezji kaliskiej mianował go papież Benedykt XVI 21 lipca 2012 r.



Stolica Apostolska 29 marca br. poinformowała, że bp. Edward Janiak otrzymał zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie swoich diecezji i nakaz zamieszkania poza nimi. W przypadku bpa Edwarda Janiaka postępowanie Stolicy Apostolskiej dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją kaliską.



Oskarżenia pod adresem biskupa Janiaka pojawiły się w maju ubiegłego roku, gdy zarzucono mu tuszowanie czynów pedofilskich.

źródło: pap

Z kolei magazyn „Więź” podał, że w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania bpa Janiaka. „Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu” – wskazano w artykule opublikowanym w czerwcu 2020 roku.W październiku 2020 r. nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację bpa Janiaka.