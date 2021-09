Chcieli kupić alkohol „na kreskę”. Gdy sprzedawczyni odmówiła, zaczęli grozić nożem

Policja zatrzymała trzy osoby, które postanowiły zrobić w jednym ze sklepów w Myślenicach (woj. małopolskie) zakupy „na kreskę”. Sprzedawczyni, która się na to nie zgodziła, została postraszona nożem i zmuszona do wydania towaru.

Sytuacja miała miejsce w sobotę wieczorem. Do jednego ze sklepów spożywczych weszło dwóch mężczyzn i kobieta. Grupa chciała kupić alkohol i papierosy, jednak nie miała na nie pieniędzy. Zaproponowali, że towar wezmą „na kreskę”, sprzedawczyni nie zgodziła się jednak na taką transakcje.



Rozłoszczeni klienci wyciągnęli więc nóż i zaczęli grozić sprzedawczyni pozbawieniem życia. Wymusili wydanie im czterech piw, małej butelki wódki oraz papierosów o łącznej wartości 46 złotych.



Incydent trwał raptem kilka minut. Gdy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, sprawców już nie było. Dzięki rozmowie ze świadkami udało się ustalić, kto może stać za kradzieżą.

Kiedy policjanci dotarli do sprawców, ci popijali skradziony alkohol.Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Prokurator do czasu sądowego finału sprawy zastosował wobec nich policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do sklepu.