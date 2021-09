Niedoszły gwałciciel będzie prał i prasował ubrania mieszkanek wioski

Oskarżony o próbę gwałtu mieszkaniec Indii został zwolniony za kaucją. Będzie jednak musiał na własny koszt prać i prasować ubrania wszystkich kobiet w swojej wiosce, a jest ich około dwóch tysięcy.

20-letni Lalan Kumar został zatrzymany w kwietniu ubiegłego roku. Pochodzi z wioski Madżhor w północno-wschodnim indyjskim stanie Bihar, w której żyje ok. 2 tys. kobiet. Nie jest jeszcze znana data jego procesu, ale decyzją sądu został wypuszczony z aresztu pod warunkiem prac na rzecz wszystkich mieszkanek Madżhoru.



Według lokalnej społeczności ta forma kary miała pozytywny wpływ, bo przestępstwa przeciwko kobietom stały się we wsi przedmiotem publicznej debaty. – To historyczna decyzja. Zwiększy szacunek dla kobiet i pomoże chronić naszą godność – powiedziała w rozmowie z AFP Nasima Khatoon, zasiadająca w radzie wioski.

Indyjskie przepisy karzące gwałcicieli zostały zaostrzone w 2012 r. po zbiorowym, która zmarła w wyniku odniesionych ran. Sprawa zbulwersowała cały świat. W 2020 r. w całych Indiach zgłoszono ponad 28 tys. przypadków napaści seksualnej.

