Turystyka migracyjna. Straż Graniczna publikuje zdjęcia, kolejna posłanka PO jedzie na granicę

Zdjęcia ujawnione w telefonach imigrantów potwierdzają, że wielu z nich przyjechało na Białoruś turystycznie, a potem zostali zawiezieni na granicę z Polską. Tymczasem kolejna z posłanek PO, która chce wpuszczania imigrantów do Polski, zapowiedziała, że jeszcze dzisiaj jedzie na granicę.

„Zdjęcia ujawnione w telefonach nielegalnych imigrantów pokazują, że na Białoruś wyjeżdżają turystycznie” – napisano na profilu Straży Granicznej, pokazując trzy wybrane zdjęcia.



„Przez kilka dni zwiedzają stolicę tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować” – dodano.



Sprawa jest poważna, bo z informacji służb wynika, że tylko w środę odnotowano kolejne 233 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Funkcjonariusze zatrzymali ośmiu nielegalnych imigrantów: 4 obywateli Konga, 3 Iranu i obywatela Syrii. „Pozostałym próbom zapobieżono. Za pomocnictwo zatrzymano 3 cudzoziemców: obywateli Białorusi, Rumunii i Sri Lanki” – zaznaczono.



Straż Graniczna zwiększa więc wysiłki, by uszczelniać granice. Pomaga w tym rząd. Jak przekazał szef MSWiA, tylko w tym tygodniu do funkcjonariuszy trafiło 13 nowych pojazdów obserwacyjnych. Wartość każdego z nich to ponad 1,7 mln zł. W najnowszych PJN zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań, które wpłyną na ich skuteczność, ale też na bezpieczeństwo strażników.

Ochojska: Jestem w drodze

My, obywatele Polski jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje na granicy. Usprawiedliwianie się

Łukaszenką jest oszukiwaniem swojego sumienia. Nic nas nie usprawiedliwia od pomagania ludziom którzy umierają uwięzieni na granicy. pic.twitter.com/8b83dAx6ZE — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) September 23, 2021

W tym samym czasie politycy Platformy Obywatelskiej nieustannie apelują o wpuszczanie imigrantów do Polski. „Jestem w drodze na granicę” – napisała w czwartek w mediach społecznościowych Janina Ochojska i zaznaczyła, że„Nic nas nie usprawiedliwia od pomagania ludziom którzy umierają uwięzieni na granicy” – zaznaczyła europosłanka.Zobacz także -> Nakryli ich przy granicy z Polską. Łukaszenka rozstawia żołnierzy z karabinami snajperskimi? Napisała, że chce pomóc w rozmowach, organizacji oraz mediacjach.„Wierzę, że każdy z nas potrafi dostrzec siebie, swoje dziecko w bliźnim na granicy. Głęboko wierzę, żei ciepło w każdym z nas” – napisała.