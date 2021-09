Algierczyk podejrzany o serię gwałtów zatrzymany we Francji

Francuska policja zatrzymała w Montpellier na południu kraju bezdomnego mężczyznę. Jest on oskarżony o gwałty na dwóch młodych kobietach, w tym jednej nieletniej. Zatrzymany to Algierczyk w wieku około 20 lat.

Zatrzymany Algierczyk był wcześniej uznawany za nieletniego bez opieki. Taki status nie pozwalał na jego deportację do ojczyzny.



Jak podaje regionalny portal France3, mężczyzna dokonał gwałtów w nocy lub bardzo wcześnie rano w Montpellier. Ofiar wypatrywał na przystankach i w tramwaju. Policja uważa, że to seryjny gwałciciel i poszukuje innych ofiar gwałtów lub przemocy seksualnej w ostatnich tygodniach w tym mieście na południu Francji.



Pierwsza ofiara ma 15 lat. Jak sama wyjaśnia, została zgwałcona tydzień wcześniej, gdy wracała do domu. Znajdowała się na przystanku tramwajowym Jules Guesdes, gdy młody mężczyzna zbliżył się do niej. Wsiadł z nią do tramwaju linii nr 3, wysiedli razem na końcowym przystanku Mosson. Tam mężczyzna zaczął ją śledzić i w pewnym momencie próbował pocałować ją siłą. Następnie popchnął ją w odległe miejsce, rozebrał i zgwałcił. Udało się jej wyszarpnąć i uciec. Krzyki młodej ofiary zwróciły uwagę przechodniów. Według francuskich mediów, dziewczyna złożyła oskarżenie i przedstawiła rysopis napastnika.

Druga ofiara napaści to 21-letnia studentka. Według jej relacji, agresor zastosował wobec niej podobne metody. Do zdarzenia doszło 18 września wcześnie rano na przystanku tramwajowym. Kobieta zauważyła, że jest obserwowana, a następnie śledzona. Próbowała uciekać, ale mężczyzna dopadł ją i dokonał napaści seksualnej. Studentka zaczęła krzyczeć, co zwróciło uwagę okolicznych mieszkańców, a gwałciciel przestraszył się i uciekł.. Został on tymczasowo zatrzymany.

