„Źródło rodzącej się Solidarności”. Morawiecki w 45. rocznicę powstania KOR

Komitet Obrony Robotników był dla rodzącej się w 1980 roku Solidarności duchowym źródłem – ocenił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu we wpisie na Facebooku wskazał, że ci, którzy zakładali KOR uważali, że „niesienie pomocy potrzebującym i represjonowanym to podstawowy obowiązek chrześcijanina”. W czwartek przypada 45. rocznica powstania KOR.

Jedno z najważniejszych ugrupowań opozycyjnych w PRL-u – Komitet Obrony Robotników – powstał 23 września 1976 roku. Stał się on intelektualną i organizacyjną podstawą dla NSZZ „Solidarność”, pierwszego za „żelazną kurtyną” niezależnego związku zawodowego. KOR był reakcją na represje, które w 1976 r. spotkały robotników z Radomia, Ursusa i Płocka. Głównym celem Komitetu było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez peerelowskie władze robotnikom i ich rodzinom.





Idea, która stanowiła „namiastkę solidaryzmu”

źródło: portal tvp.info, Facebook, PAP

„Niesienie pomocy potrzebującym i represjonowanym to podstawowy obowiązek chrześcijanina. Tak pojmowali tę ideę Ci, dzięki którym powstał we wrześniu 1976 roku Komitet Obrony Robotników:– wskazał we wpisie na Facebooku premier.Przypomniał, że „pomocy w każdej postaci, obrony prawnej, materialnej czy zwykłej rozmowy, oczekiwali robotnicy, którzy w czerwcu 1976 roku, najpierw w Radomiu i Ursusie, a potem w innych miastach w Polsce, dali odpór komunistycznej władzy”.„Dodajmy od razu – był to odpór skuteczny, chociaż z dramatycznymi konsekwencjami dla jego uczestników. Ludzie ci trafiali do więzień, tracili pracę, rodziny były narażone na szykany esbecji. I wtedy pojawiła się idea niesienia pomocy, która stanowiła namiastkę solidaryzmu, a więc tego zjawiska, które w szerszej skali wystąpiło w 1980 roku” – podkreślił szef rządu.Ocenił, że „był dla rodzącej się w 1980 roku Solidarności duchowym źródłem”.Do wpisu premiera dołączone byłozatytułowane „Głodówka członków i współpracowników KOR w kościele św. Marcina w Warszawie, w proteście przeciwko przetrzymywaniu w areszcie 5 robotników z Radomia i Ursusa oraz członków i sympatyków KOR, 24-30 maja 1977, Warszawa”.