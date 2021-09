Dobry czas dla branży AGD w Polsce. Nie odczuła skutków pandemii

Branża AGD w Polsce nie odczuła skutków pandemii. W 2020 r. wyprodukowano 30 mln urządzeń. To o 3 proc. więcej niż w roku 2019 – podkreślili uczestnicy III Kongresu AGD, który w czwartek rozpoczął się w Łodzi. W tym sektorze przemysłu w 35 fabrykach w kraju pracuje ponad 30 tys. osób.

Kongres, organizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE) i APPLiA Związek Pracodawców AGD, to największe biznesowe spotkanie branży AGD w Europie. Do ŁSSE przyjechali reprezentanci największych na świecie producentów sprzętu gospodarstwa domowego, dystrybutorów, poddostawców oraz przedstawicieli polskiego rządu. W trakcie dwóch dni uczestnicy kongresu wezmą udział w panelach dyskusyjnych, rozmowach biznesowych i pokazach. Jego trzecia edycja przebiega pod hasłem „Nowy Klimat”.



Jak zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 dla wielu branż była okresem wyzwań, ale sektor AGD przekuł ją w sukces.

– Pandemia pokazała, że trzeba szybko reagować na to, co dzieje się w biznesie i w przypadku branży AGD widać, że ten czas był dobry. Pomimo nawet kilkunastodniowego przestoju w produkcji okazało się, że można zwiększyć ją w skali roku. Rok 2020 był rokiem dodatnim, jeśli chodzi o produkcję AGD w Polsce.Dodał, że zwiększona produkcja sprzętu wynikała z remontów mieszkań w czasie lockdownu i związanej z nimi wymiany urządzeń. – Efekt był taki, że producenci odpowiedzieli na ten zwiększony popyt, zwiększając produkcję – wskazał Buda.

Polska europejskim liderem pod względem produkcji AGD

Wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak podkreślił, że– To bardzo ważne ogniwo polskiej gospodarki – zaznaczył.Globalne firmy z tego sektora posiadają w Polsce 35 fabryk, z których w 2020 r. wyjechało 30 mln sztuk sprzętu, z czego 24 mln to duże AGD. To o 3 proc. więcej niż w roku 2019. Stanowi to też ok. 35 proc urządzeń dużego AGD produkowanych w całej Unii, co oznacza, że Polska umocniła się na pozycji lidera w produkcji AGD.Fabryki w kraju zatrudniają bezpośrednio przeszło 30 tys. pracowników, a pośrednio ponad 100 tys.Prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Konrad Pokutycki przyznał, że rozwój AGD w Polsce to już nie tylko kolejne zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo-rozwojowe, inwestycje w laboratoria i innowacje. – Dziś spotkaliśmy się, by podyskutować jak dalej skutecznie rozwijać branżę AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w całej Polsce. Jak dalej inwestować, jak przeciwstawić się COVID-19. W kolejnym dniu zaplanowaliśmy spotkania z dostawcami materiałów do produkcji – zapowiedział.Dodał, że dane z 2021 r. pokazują, że nadal trwa duży popyt na wyroby AGD, w związku z czym spodziewa się utrzymania wysokiego poziomu produkcji. –Jestem przekonany, że nasza branża, jak i wiele branż pokrewnych zakończy ten rok dobrze.– ocenił Pokutycki.

Brak pracowników na polskim rynku

Przedstawiciele sektora AGD wskazali, że obecnie ich największym problemem jest brak pracowników. – Aspekt braku pracowników na rynku w Polsce jest bardzo widoczny. Robimy wszystko, żeby zrekrutować jak największą liczbę osób, zachęcić bezrobotnych i wyciągnąć ich z niebytu pracy. Ściągamy też pracowników z zagranicy, bo bez tego dużego wsparcia niektóre linie produkcyjne nie mogłyby działać tak wydajnie – tłumaczyła Iwona Szmitkowska z Work Service SA.Gospodarz dwudniowego spotkania prezes ŁSSE Marek Michalik, wyjaśnił, że– To naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, że wśród licznych odpadów, które widzimy dookoła nie ma odpadów AGD. To zasługa tego, że proces od opadu do surowca działa coraz szczelniej – podkreślił.