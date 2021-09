Kobieta z amnezją rozpoznana. To hollywoodzka projektantka biżuterii

Kobieta cierpiąca na amnezję, którą na początku września znaleziono zakrwawioną i zdezorientowaną na chorwackiej wyspie Krk, została zidentyfikowana. To projektantka biżuterii z Los Angeles, której prace zdobią wielu celebrytów.

Tajemnicza kobieta została znaleziona na nadmorskiej skale na wyspie Krk 12 września. Mówiła płynnie po angielsku, lecz nie wiedziała kim jest, nie miała przy sobie dokumentów tożsamości ani telefonu. Według policji spędziła pod gołym niebem co najmniej jedną noc.



Służby opublikowały zdjęcia zakrwawionej kobiety, prosząc o pomoc w jej identyfikacji. Chorwackie media podały, że wskazówka, która ujawniła jej tożsamość, pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie miała mieszkać do 2015 roku, zanim przeprowadziła się do Irlandii.





Emigracja do Los Angeles

źródło: Fox News, AP

Ustalono, że odnaleziona kobieta to 57-letnia Daniela Adamcova, która w 1984 roku wyemigrowała z Czechosłowacji, żeby studiować projektowanie w Los Angeles. Osiągnęła w Hollywood spory sukces – jej ręcznie robiona biżuteria zaczęła być używana w filmach i programach telewizyjnych, takich jak „Sabrina, nastoletnia czarownica”. Jej ozdoby nosiły też gwiazdy, m.in. Barbara Streisand, Brigitte Bardot i Diana Ross.Los sprawił, że Adamcova doświadczyła bezdomności; trafiła do instytucji w centrum, gdzie kontynuowała pracę jako jubilerka, zanim zarobiła wystarczająco dużo pieniędzy, aby przenieść się do Irlandii.Po odnalezieniu na wyspie Krk Adamcova trafiła dow Rijece w Chorwacji.Służby nie wiedzą jeszcze, co sprawiło, że kobieta trafiła na wyspę i straciła pamięć.Agencja AP podaje, że turyści opowiadali, iż widzieli Adamcovą. Miała im mówić, że jest na emeryturze i przyjechała sama na wakacje do Chorwacji ze Słowacji. Twierdzą, że gdy z nią rozmawiali, nie wyglądała na zdezorientowaną.