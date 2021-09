Energia jądrowa w Polsce. Jest porozumienie KGHM z USA

Zarząd KGHM wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy spółką, amerykańską firmą NuScale Power LLC i PBE Molecule dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii – poinformował kombinat.

„Zarząd KGHM Polska Miedź informuje, że w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź, NuScale Power LLC – producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (small modular reactors – małych reaktorów modularnych) i PBE Molecule – firmą doradczą, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii ” – poinformowano w komunikacie spółki.



Dodano, że porozumienie zostanie podpisane w czwartek 23 września i będzie obowiązywać do 23 września 2024 r.



Spółka poinformowała, że zakłada, iż z pierwszy z reaktorów nuklearnych zacznie funkcjonować w 2029 r.



Jak wyjaśniono porozumienie, które ma zostać podpisane dotyczy rozwoju technologii jądrowej w formie repoweringu istniejących turbin węglowych lub rozwoju nowych źródeł energii jądrowej w formie SMR – od 1 do 12 modułów o mocy po 77 MW.



Poinformowano, że realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku, przy czym KGHM zakłada, że pierwszy z reaktorów nuklearnych zacznie funkcjonować w 2029 roku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W kwestii rozwoju projektu dotyczącego reaktorów w technologii SMR w czerwcu br. Synthos zawarł umowę ramową z PKN Orlen. Obie firmy mają ustalić obszar współpracy, m.in. w dziedzinie SMR. Z kolei pod koniec sierpnia Synthos i ZE PAK ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu, mającego prowadzić do zbudowania na terenie po eksploatacji węgla brunatnego 4-6 reaktorów BWRX-300.Koncepcja małych reaktorów modułowych (SMR) pojawiła się ok. 10 lat temu w USA, jako recepta na wysokie koszty budowy dużych elektrowni jądrowych. Mimo upływu lat SMR dalej pozostają na papierze. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze takie reaktory mają się pojawić nie wcześniej niż w drugiej połowie tej dekady.