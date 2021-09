Bakterie usuwają z wody rakotwórczy metal

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Technologicznego (IIT-BHU) odkryli szczep bakterii, który potrafi oczyszczać wodę z toksycznych jonów chromu sześciowartościowego, który może wywoływać chorobę nowotworową. Proces uzdatniania wody jest przy tym prosty, ekologiczny i nie wymaga skomplikowanego sprzętu.

Oczyszczanie wody pitnej z trujących związków chemicznych to jedno z największych wyzwań ludzkości. Według szacunków już w roku 2050 jedna na cztery osoby może mieć problem z dostępem do czystej wody pitnej i może być przez to narażona na liczne problemy zdrowotne, począwszy od uszkodzeń wątroby czy nerek, na niepłodności i nowotworach kończąc.



Naukowcy z indyjskiego IIT-BHU odkryli szczep bakterii, które są w stanie oczyszczać wodę z toksycznych jonów chromu sześciowartościowego. Dziennik „Hindustan Times” wskazał, że proces oczyszczania jest bardzo prosty, ekologiczny i nie wymaga sprzętu. Bakterie, nazwane microbacterium paraoxydans strain VSVM IIT (BHU), są w stanie skutecznie oddzielić ten toksyczny metal od wody. Co więcej, proces ten nie wymaga stosowania jakiegokolwiek specjalistycznego sprzętu czy środków chemicznych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Hindustan Times”, SpidersWeb.pl

Jak donosi dziennik „Hindustan Times”, naukowcy testowali zdolność bakterii microbacterium paraoxydans strain VSVM IIT do usuwania chromu na wodzie pozostawionej po procesach przemysłowych oraz na syntetycznych ściekach. Bakterie skutecznie usuwały z wody cały chrom (VI).– Szczep ten jest bardzo skuteczny w usuwaniu sześciowartościowego chromu ze ścieków, w porównaniu z innymi konwencjonalnymi metodami. Wykazał szybkie tempo wzrostu w środowisku wodnym zawierającym jony tego pierwiastka i łatwo oddziela się od środowiska wodnego po procesie obróbki – powiedział dr Vishal Mishra.