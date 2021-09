Premier Kanady obiecał zakazać kupna domów obcokrajowcom. Ma jednak kłopot

W dniu przedterminowych wyborów parlamentarnych w Kanadzie premier Justin Trudeau ogłosił, że w przypadku wygranej jego partii tymczasowo zakaże zagranicznym inwestorom kupna kanadyjskich domów. Liberalna Partia Kanady, na której czele od 2013 r. stoi Trudeau, odniosła zwycięstwo w wyborach, ale nie zdobyła absolutnej większości głosów. Media zastanawiają się, czy i jak premier wywiąże się z przedwyborczej obietnicy.

Według danych Canadian Real Estate Association od listopada 2015 r., kiedy Trudeau objął władzę, ceny domów w Kanadzie poszły w górę o 69,7 proc. Średni koszt domu wynosi teraz 700 tys. dolarów kanadyjskich, czyli 470 tys. euro. To wzrost o 38 proc. w stosunku do poprzedniego roku – zauważa – zauważa niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”.



Bank of Nova Scotia szacuje, że w Kanadzie przypada mniej domów na tysiąc mieszkańców niż w pozostałych krajach grupy G7, skupiającej najważniejsze pod względem gospodarczym państwa świata.



Drastyczny wzrost cen nieruchomości w Kanadzie stał się ważną społecznie kwestią, a władze gorączkowo szukają środków zaradczych. Jednym z nich jest zakaz przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości tzw. licytacji w ciemno.

Podczas nich oferenci mogą poznać cenę wywoławczą domu, ale nie mogą uzyskać informacji o propozycjach cenowych innych potencjalnych nabywców. Eksperci rynku nieruchomości widzą w tej procedurze powód szybkiego wzrostu cen.



Kolejna koncepcja dotyczy rozszerzenia opodatkowania wolnostojących domów, które są własnością cudzoziemców.



Ostatnim, najbardziej radykalnym pomysłem jest wprowadzenie dwuletniego zakazu nabywania nowych domów przez obcokrajowców.

źródło: pap

Pionierem zmian jest Vancouver, gdzie rada miasta już opodatkowała pustostany i nałożyła 20-procentowy podatek na nabywców nieruchomości niemających miejsca zamieszkania na terytorium Kanady. Polityka władz lokalnych nie zatrzymała jednak galopujących cen domów.Główny ekonomista Scotiabank Jean-Francois Perrault nie jest optymistyczny w swojej analizie sytuacji mieszkaniowej. Stwierdza, że „nie widać końca niedoboru podaży na kanadyjskim rynku mieszkaniowym, nawet na najbliższe dwa lata”.