Oświadczenie Orlenu ws. poświadczenia bezpieczeństwa Daniela Obajtka

Prezes Orlenu Daniel Obajtek ma poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, do klauzuli poufnej, które pozwalają mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami – oświadczyło biuro prasowe Orlenu w reakcji na publikację Radia ZET.

Radio ZET powołując się na swoje nieoficjalne ustalenia donosi, że trwają „przepychanki” między Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a PKN Orlen.



„Agencja nie może się doprosić, by prezes Daniel Obajtek przeszedł odpowiednią weryfikację i uzyskał dostęp do informacji niejawnych o klauzuli »tajne« i »ściśle tajne«” – twierdzi rozgłośnia.



Jak dodano, „służby uważają, że prezes Orlenu powinien przejść odpowiednią weryfikację, ponieważ kieruje firmą o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i ma kontakty międzynarodowe”.

#wieszwiecej Polub nas

Według pracowników radia, by wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności. „W tym celu prezes Orlenu musiałby wypełnił ankietę bezpieczeństwa w części V i VI, które dotyczą stanu jego zdrowia i sytuacji majątkowej” – czytamy.

Oświadczenie Orlenu

źródło: pkn orlen, portal tvp.info

Do publikacji Radia ZET odniosło się biuro prasowe PKN Orlen. Jak zaznaczono, Daniel Obajtek „ma poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych,które pozwalają mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami”.Dodano, że Obajtek w 2018 r. wypełnił ankietę bezpieczeństwa osobowego, „która stanowi załącznik do ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy”.Biuro prasowe Orlenu podkreśla, że zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych za ochronę informacji klasyfikowanych jako niejawne. „Kierownik przedsiębiorcy posiada wymagane prawem poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniające do przetwarzania informacji niejawnych” – czytamy.