Minister sprawiedliwości Saksonii zleca wykonanie opinii prawnej w sprawie Turowa

Minister sprawiedliwości niemieckiego landu Saksonia Katja Meier zleciła przygotowanie opinii prawnej w sprawie kopalni Turów. Mimo orzeczenia TSUE Polska nie wstrzymała wydobycia w położonej przy granicy z Saksonią kopalni. Meier chce sprawdzić, czy jest to zgodne z polskim prawem.

„Meier zapowiedziała, że należy sprawdzić stan prawny pod kątem zgodności z polskim prawem. Zleciła to polskim specjalistom z zakresu prawa ochrony środowiska” – informuje portal publicznego nadawcy MDR.



W maju Trybunał Sprawiedliwości UE wydał nakaz natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni. Polska się do niego nie zastosowała. W związku z tą sprawą TSUE nałożył w tym tygodniu na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie.



Wywodząca się z partii Zielonych minister sprawiedliwości Saksonii chce sprawdzić, czy dalsze wydobycie węgla w Turowie jest zgodne z polskim prawem – zaznacza MDR. „Polski rząd szybko dał do zrozumienia, że nie zamknie kopalni odkrywkowej w Turowie” – przypomina portal.



Zobacz także: Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo

#wieszwiecej Polub nas

W 2020 roku minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 r. Pod koniec lutego br. Czechy złożyły skargę przeciwko Polsce dotyczącą rozbudowy kopalni do TSUE. Wnioskowały również o nakaz wstrzymania wydobycia w ramach środków tymczasowych.



Decyzja TSUE opierała się na wniosku i argumentacji strony czeskiej, chociaż sprawa znajdującej się bezpośrednio przy granicy z RFN i Czechami kopalni odkrywkowej dotyczy również Niemiec – pisze MDR. Zaznacza, że niemiecki rząd federalny nie brał dotychczas udziału w postępowaniu przed TSUE.