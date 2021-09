Urodziny Mazurka i ostra reakcja Tuska. „Pamiętajmy, on tego nie znosi”

Donald Tusk jest wściekły na swoich polityków po tym, jak ujawniono ich zdjęcia na imprezie urodzinowej u dziennikarza Roberta Mazurka. Przewodniczący PO wezwał na dywanik Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka. – Tusk wracając do polskiej polityki przyprowadził swoją ekipę ludzi i oparł politykę na public relations zamiast na ofercie programowej – komentuje politolog prof. Waldemar Paruch.

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformował, że lider PO Donald Tusk wezwał na rozmowę Borysa Budkę i Tomasza Siemoniaka „w związku z niezachowaniem należytych standardów, jakich oczekuje się od wiceprzewodniczących PO”.



Sprawa ma związek z udziałem obu polityków w urodzinach dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka i zdjęciami z tego spotkania zamieszczonymi przez dziennik „Fakt”. Obaj politycy oddali się do dyspozycji szefa PO. Decyzje w ich sprawie podejmie zarząd partii.



Na antenie Polskiego Radia 24 prof. Waldemar Paruch, historyk i politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, komentował decyzje Tuska w tej sprawie. Jak zaznaczał, „ze swojej istoty to nie miało żadnego wymiaru politycznego”.



– Tak naprawdę jest to wewnątrzpartyjna dyktatura, czyli budowanie tzw. silnego przywództwa – zwracał uwagę dodając, że Tusk wracając do polskiej polityki „przyprowadził swoją ekipę ludzi i oparł politykę na public relations zamiast na ofercie programowej”.



– Pamiętajmy, że Donald Tusk nie znosi kompromisu – opozycja w PO w osobach Rafała Trzaskowskiego, Borysa Budki czy Tomasza Siemoniaka była za silna – mówił politolog i dodał, że stąd próba zredukowania ich pozycji.