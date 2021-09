„Spowiadał, uzdrawiał i pocieszał”. Świadek wspomina świętego ojca Pio

Kościół katolicki wspomina dziś świętego ojca Pio z Pietrelciny – kapucyna, stygmatyka i mistyka. Kapłan zmarł 53 lata temu w klasztorze w San Giovanni Rotondo w Apulii we Włoszech, gdzie posługiwał.

Kapucyn ojciec Gabriel Bartoszewski poznał ojca Pio, jest też autorem publikacji na jego temat. – To przykład cichego, pokornego i gorliwego kapłana z wieloma charyzmatami – opowiada. – Cieszył się darami duchowymi rozeznania w człowieku, którego spotykał, jego myśli, duchowości, postępowania, ale nie czynił tego nigdy ze względów interesownych czy spektakularnych. W tym ukazywała się jego świętość – zaznacza.



– Ojciec Pio spowiadał, uzdrawiał i pocieszał ludzi. W młodości pisał listy, z których dziś możemy wiele wynieść – dodaje ojciec Bartoszewski. – Pisał głębokie i interesujące listy do swoich córek duchowych i braci; odznaczały się głębią nadprzyrodzoności ducha – dodaje.



Zobacz także: Papież: Jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo



Później władze kościelne zakazały mu pisania listów. Licznym restrykcjom był jednak posłuszny do końca.



Jak przypomina ojciec Bartoszewski, ojciec Pio został obdarzony darem stygmatów, które ukazały się na dłoniach, stopach i boku. Przez lata lekarze nie potrafili zatamować krwawienia, ani znaleźć naukowych przyczyn ich powstania. – Ostatnie dni jego życia też przebiegały w postawie uległości i cierpienia fizycznego i duchowego. Jego stygmaty były elementem spełnienia misji, którą wypełnił – dodaje ojciec Gabriel.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

20 marca 1983 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który został zakończony 21 stycznia 1990 roku. 2 maja 1999 roku papież Jan Paweł ll ogłosił go błogosławionym, a następnie 16 czerwca 2002 roku włączył ojca Pio w poczet świętych.