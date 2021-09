Lubańskie sztolnie odkrywają tajemnice

Miłośnikom lokalnej historii Lubania (woj. dolnośląskie) udało się wejść do odkrytych sztolni. Nie ma tam ukrytych skarbów, ale sam obiekt jest imponujący. Korytarze mają 3 m szerokości, są wysokie na 3,5 m. Tunele wykute w bazaltowej skale miały pełnić funkcję przeciwlotniczego schronu. Reporterzy TVP3 Wrocław odwiedzili je z kamerą.

Przez dwa miesiące, na trzy zmiany, pracownicy firmy górniczej odkopywali wysadzone wejście do podziemi. Ręcznie metr po metrze, kamień po kamieniu udrażniali 30-metrowy tunel.



Wysiłek się opłacił. Udało się wejść do podziemnych sztolni. Teraz już wiadomo, że podziemny obiekt nie został dokończony przez Niemców. Na miejscu pozostały narzędzia górnicze, wagoniki i tory, którymi transportowany był urobek.



Poszukiwaczom udało się dotrzeć do sztolni numer jeden. By wejść do drugiej, niemal identycznej budowli, trzeba pokonać kolejną przeszkodę w postaci osuwiska.

źródło: TVP3 Wrocław

. Pieniądze wpłacali też mieszkańcy Lubania, którzy chcieli poznać tajemnice podziemnego miasta.Potrzeba jeszcze kilku tygodni, aby dokładnie przebadać podziemne sztolnie. Teraz pracują tam archeolodzy oraz geodeci. Lubańskie sztolnie zachowały się w bardzo dobrym stanie technicznym, być może staną się atrakcją dla turystów.