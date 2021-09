Zlekceważyła szlaban. Milimetry dzieliły ją od śmierci [WIDEO]

Kobieta cudem uniknęła śmierci, gdy nieomal ją potrącił pędzący pociąg. Groźnej sytuacji można było uniknąć, gdyby piesza nie weszła na przejazd kolejowy mimo opuszczonych szlabanów.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ermelo w środkowej Holandii. Tamtejszy operator kolejowy opublikował ku przestrodze nagranie z kamery monitoringu.



„Niestety, wciąż zbyt często dochodzi do nieodpowiedzialnych zachowań na przejazdach kolejowych” – napisała w oświadczeniu firma ProRail, która obsługuje holenderskie koleje.



Operator wskazał, że z powodu kierowców aut, którzy w nieprzewidywalny sposób wjeżdżają na przejazdy, kontrola ruchu prosi maszynistów o zwalnianie pociągu, żeby zapobiec wypadkom. „Powoduje to efekt kuli śnieżnej, bo wszystkie pociągi muszą jechać wolniej, w rezultacie dochodzi do opóźnień” – wyjaśniono.



ProRail podał, że każdego roku na torach dochodzi średnio do 30 wypadków z udziałem ludzi, które powodują traumy psychiczne u maszynistów.